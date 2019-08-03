موندو ديبورتيفو: برشلونة يتفق مع بيتيس لضم جونيور فيربو

السبت، 03 أغسطس 2019 - 14:14

كتب : إسلام أحمد

جونيور فيربو

قالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن برشلونة اتفق مع ريال بيتيس من أجل ضم الظهير جونيور فيربو.

وأفادت الصحيفة الإسبانية أن اللاعب سيوقع على عقود انتقاله لمدة 5 سنوات في الساعات المقبلة.

ومن ثم سيجري اللاعب الفحص الطبي للإعلان الرسمي عن الصفقة ليصبح البديل لمواطنه جوردي ألبا.

ومن المتوقع أن تُكلف الصفقة 25 مليون من خزائن النادي الكتالوني.

وسيسافر اللاعب إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الانضمام لمعسكر البلاوجرانا لمواجهتي نابولي الإيطالي الوديتين.

فيربو ساهم في فوز منتخب إسبانيا تحت 21 عاما بلقب كأس الأمم الأوروبية الصيف الجاري.

وخاض الظهير الأيسر البالغ 22 عاما، 29 مباراة الموسم الجاري سجل 3 وصنع 5.

وجذب الإسباني الشاب الأنظار بشدة في مواجهة الدور الأول من الموسم الماضي أمام برشلونة بعدما سجل هدفا وصنع آخر في مباراة انتهت بالفوز 4-3 لصالح الفريق الأندلسي.

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