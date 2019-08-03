عمرو جمال: منافسة الصفاقسي على الألقاب شجعتني على الانضمام له

السبت، 03 أغسطس 2019 - 12:13

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاصة - عمرو جمال

منافسة الصفاقسي التونسي على الألقاب كانت أحد أهم الأسباب خلف انتقال عمرو جمال إلى صفوف الفريق قادما من الأهلي.

عمرو جمال

النادي : الصفاقسي

الصفاقسي

جمال انتقل إلى "سي آس آس" لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وقال جمال: "كان هناك أكثر من عرض أمامي لكن عندما علمت باهتمام الصفاقسي رحبت بالأمر فورا خاصة أنه من أعرق الأندية التونسية وينافس على البطولات التي يشارك بها، وهو أمر مهم للاعب قادم من صفوف ناد مثل الأهلي".

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وأضاف لإذاعة موزاييك التونسية "العلاقات طيبة للغاية بين الأهلي والصفاقسي وهو ما سهّل من الأمر، الأهلي تعاقد مع جونيور أجايي وعلي معلول من قبل والآن أنا انتقل إلى الفريق وأتمنى أن أكون على قدر المسؤولية بين اللاعبين والمدرب والجماهير".

وأشار "معلول لديه حب كبير للصفاقسي وأعطاني فكرة جيدة عن النادي وهي فكرة مسبقة عندي. أعطاني بعض النصائح الكروية وأنا في النهاية لاعب دولي".

وفي مقطع فيديو لقناة ناديه أوضح "أعرف نيبوشا مدرب الصفاقسي جيدًا فقد درب الفيصلي الأردني -واجه الأهلي من قبل في البطولة العربية- بجانب تدريبه للزمالك في الدوري المصري وبالطبع المدرب يعرف إمكانياتي".

وأتم "الصفاقسي يلعب على البطولات وجماهير كبيرة وأنا قادم من ناد يلعب من أجل نفس الأهداف، وأتمنى أن أقدم الإضافة".

عمرو جمال قضى النصف الأول من الموسم الماضي بلا ناد، قبل أن يعود لنادي الأهلي في النصف الثاني من الموسم دون أن يشارك في أي لقاء.

صاحب الـ27 عاما يلعب في الأهلي منذ عام 2013، قبل أن يخرج معارا إلى نادي بيدفيست وتس الجنوب إفريقي عام 2017، ثم إلى هلسنكي الفنلندي في 2018، قبل العودة إلى الأهلي مرة أخرى.

وسبق لعمرو جمال خوض 19 مباراة دولية مع منتخب مصر، سجل فيهم ثلاثة أهداف.

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عمرو جمال الصفاقسي

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