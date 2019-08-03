ميرور: أرسنال يستعد لضم كوتينيو من برشلونة

يستعد مسؤولو أرسنال الإنجليزي للقاء نظرائهم في برشلونة من أجل الحصول على خدمات البرازيلي فيليبي كوتينيو.

أرسنال سوف يلتقي برشلونة على لقب كأس خوان جامبر غدا الأحد في ملعب كامب وسيستغل مسؤولي المدفعجية الأمر للتفاوض، وفقا لصحيفة "ميرور" الإنجليزية.

البرازيلي انضم مقابل 142 مليون جنيه إسترليني في شتاء 2018 لكنه فشل في وضع بصمته على خطط أرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الكتالوني.

برشلونة متفتح لإعارة لاعبه البرازيلي الصيف الجاري وهو ما قد يكون مفاجئ في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

راديو كتالونيا كان قد أعلن أمس عن وجود مفاوضات مع "نادي مجهول" للحصول على خدمات البرازيلي البالغ 27 عاما.

صفقة ستكون قوية للغاية لصالح أرسنال إن تمت بعدما ضم الفريق الإيفواري نيكولاس بيبي الذي أصبح أغلى لاعب في العالم وحصل على خدمات الإسباني داني سيبايوس من ريال مدريد معارا.

سوق الانتقالات في إنجلترا يغلق أبوابه في الثامن من شهر أغسطس الجاري، فهل يكون كوتينيو آخر الصفقات؟ سننتظر ونرى.

الجناح البرازيلي صاحب الـ 27 عاما انتقل إلى برشلونة قادما من ليفربول في يناير 2018، ويمتد عقده حتى 2023 مع الفريق الكتالوني.

وشارك كوتينيو في 54 مباراة الموسم الماضي بقميص برشلونة ونجح في تسجيل 11 هدفا وصناعة 5.

منذ انضمامه للفريق الإسباني، سجل كوتينيو 21 هدفا وصنع 11 خلال ظهوره في 76 مباراة في كل البطولات بقميص برشلونة.

ورفع كوتينيو لقب الدوري الإسباني مرتين وكأس الملك مرة والسوبر الإسباني مرتين، وآخر بطولاته كانت كوبا أمريكا مع منتخب البرازيل.

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