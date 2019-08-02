يشعر محمد حمدي زكي لاعب سموحة السابق والإسماعيلي أنه أخطأ بعدم الرحيل عن الفريق السكندري حينما كان في أوج تألقه معه.

وتحدث حمدي زكي في حواره لـFilGoal.com عن فترته مع سموحة وماذا يريد في خطوته المقبلة مع الدراويش؟

وبدأ حمدي زكي حواره قائلا: "كنا نسير بشكل جيد في بداية الموسم الماضي مع علي ماهر المدير الفني لكن مع رحيله كل شيء تحول للأسوأ وحدث هبوط كبير في الفريق".

وأضاف "واجهنا العديد من المشاكل نتيجة عدم الاستقرار الفني وكثرة تبديل المدربين".

وعن مستواه قال: "كنت جيد في أغلب فتراتي مع سموحة وخضت 90% من المباريات مع الفريق لكن لم أكن راضيا عن نفسي وهذا لم يكن لتقصير مني".

وأكمل "كنت وسط أجواء تهد أي لاعب ولكنني أؤكد إنني لم أبخل بأي جهد على سموحة".

وشارك حمدي زكي مع سموحة في 67 مباراة سجل خلالهم 14 هدفا وصنع 10 آخرين.

وأضاف "الخطأ الذي ارتكبته كان استمراري في سموحة بعد أول موسمين لي فكنت هداف الفريق وقريب من الانضمام لمنتخب مصر لكن لم أحصل على حقي لأنني لم أكن ألعب في ناد جماهيري وبعيد عن الإعلام ولم يكن أحد يتحدث عني".

وعن انضمامه للإسماعيلي قال: "أتمنى أن أقود الفريق للعودة إلى منصات التتويج بالبطولات وأن يكون بوابتي لمنتخب مصر مجددا".

وبسؤاله عن فوز فريقه السابق الأهلي بالدوري وأفضل لاعب في الموسم قال: "ما فعله الأهلي يجعله يستحق لقب الدوري تماما ولو فعل أي فريق آخر ما فعله الأهلي لاستحق اللقب".

قبل أن يتم حمدي زكي حديثه "أما عن أفضل لاعب في الدوري فهو عبد الله السعيد".

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