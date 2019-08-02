ماركا: ريال مدريد يتمم اتفاقه مع فان دي بيك.. الصفقة تقترب وبوجبا لن يُستبعد

تحرك سريع للغاية في الأيام القليلة الماضية لـ ريال مدريد. تحرك نتج عنه إتمام الاتفاق بشكل نهائي مع لاعب الوسط الهولندي فان دي بيك.

صحيفة ماركا كشفت في تقرير حصري لها إتمام ريال مدريد الاتفاق مع فان دي بيك لاعب أياكس من أجل الانضمام لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الاتفاق الشخصي بين اللاعب وريال مدريد تم بالفعل والآن يتبقى فقط إتمام النادي الملكي لاتفاقه مع نادي أياكس.

الخطوة التالية الآن لـ ريال مدريد هي عرض 60-70 مليون يورو على أياكس من أجل فان دي بيك. وهو العرض الذي لن يرفضه الفريق الهولندي، لتتم الصفقة بعد ذلك بشكل رسمي، وفقا لـ ماركا.

وأشارت ماركا إلى "صفقة فان دي بيك لا تعني استبعاد بول بوجبا من لائحة المطلوبين في ريال مدريد".

النادي الملكي مازال في محاولات مستمرة من أجل التعاقد مع بوجبا نجم مانشستر يونايتد، والذي يرغب زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد في ضمه بشدة، وقفا لـ ماركا.

وفي حالة إتمام التعاقد مع فان دي بيك وبوجبا سُيفتح الباب أمام أكثر من لاعب في صفوف ريال مدريد من أجل المغادرة خلال فترة الانتقالات الحالية.

فان دي بيك صاحب الـ 22 عاما يمتد عقده مع أياكس حتى 2022 ولعب مع فريق تحت 17 سنة و19 و21 قبل أن يبدأ مشواره مع الفريق الأول.

ولعب فان دي بيك الموسم الماضي 57 مباراة بقميص أياكس ونجح في تسجيل 17 هدفا وصناعة 13.

بشكل عام، ظهر فان دي بيك بقميص الفريق الأول لـ أياكس 139 مرة، نجح خلالهم في تسجيل 31 هدفا وصناعة 24.

وحصد فان دي بيك مع أياكس لقب الدوري الهولندي الموسم الماضي إلى جانب لقب السوبر.

أدائه المميز مع أياكس، جعله ينضم لمنتخب بلاده هولندا في 2017 وظهوره الأخير كان في بطولة دوري الأمم الأوروبية الأخيرة.

شارك في 7 مباريات بقميص منتخب هولندا ونجح في الصناعة مرة ولم يُسجل.

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