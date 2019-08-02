"لم أنظر لقيمة أو تاريخ فنادي الزمالك هو من صنعنا وهو من صنع تاريخنا" طارق يحيى في أول تعليق له عقب توليه منصب المدير الفني للنادي الأبيض بشكل مؤقت.

وتحدث طارق يحيى لـFilGoal.com قائلا: "رئيس النادي تحدث معي مساء أمس الخميس وقال لي نحتاجك في مباراة دوري أبطال إفريقيا ضد بطل الصومال".

وواصل "شكلنا جهاز فني لتلك المباراة فقط يتضمن أيمن عبد العزيز وأيمن طاهر وسوف نرحل بعد تلك المباراة".

ويواجه الزمالك ديكيداها الصومالي في العاشر من شهر أغسطس الجاري في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

وواصل طارق يحيى "لن أتواجد في لقاء السوبر الإفريقي فالمدرب الأجنبي سيأتي ليشاهد الفريق في لقاء بطل الصومال ثم يتولى هو المسؤولية".

وعن هل يستطيع المدرب الأجنبي الجديد تجهيز الفريق بشكل جيد للقاء السوبر قال: "هذا لا يشغلني فما يهمني هو إنني تلقيت تكليفا من إدارة الزمالك وقبلته لأن النادي خيره علي وهو من صنعني".

وأكمل "سأعمل مع أنطونيو مدرب الأحمال البدنية على جعل جميع اللاعبين في حالة جيدة ومتساوية نظرا لأن منهم من جاء من راحة لمدة شهر ومنهم من حصل على راحة لأسبوعين فقط ومن هنا تأتي خطورة المباراة المقبلة".

وأتم المدير الفني للزمالك حديثه موجها رسالة لجماهير ناديه قائلا: "أطلب مساندة الجماهير هذا أهم شيء عندي فنحن في مرحلة هامة ونحتاج للتكاتف سويا".

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