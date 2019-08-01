ريفالدو: ريال مدريد لا يحتاج إلى بوجبا وإريكسن

الخميس، 01 أغسطس 2019 - 18:21

كتب : FilGoal

جاريث بيل - بول بوجبا

يؤمن الأسطورة البرازيلية ريفالدو أن ريال مدريد لا يحتاج لضم بول بوجبا وكريستيان إيركسن خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب ريفالدو في مقال له عبر موقع "بتفير" قائلا: "الصحافة تقول إن ريال مدريد يحتاج لضم بوجبا وإريكسن لإضافة المزيد من القوة لوسط ملعبه".

وواصل "نعم بوجبا وإريكسن لاعبان رائعان جدا ومناسبان لريال مدريد".

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قبل أن يستدرك اللاعب المتوج بكأس العالم 2002 رفقة السليساو "لكن على الرغم من نتائج ريال مدريد السيئة في الجولة التحضيرية لا أشعر أن الفريق يحتاج لدعم".

وأضاف "الانتقادات الموجهة لريال مدريد تتناسى أن كاسيميرو عاد لتوه من إصابة لذا هم كانوا يلعبون بدون ارتكاز دفاعي وأحد أهم لاعبي الفريق".

وأتم "أثق في أن ريال مدريد سيتحسن بالرغم من أن غياب كاسيميرو لا ينبغي أن يكون نتائجه ما حدث في الجولة التحضيرية".

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