رسميا – الصفقة السابعة.. الاتحاد السكندري يضم هداف أوغندا التاريخي

الخميس، 01 أغسطس 2019 - 18:07

كتب : هاني العوضي

أوكوي - الاتحاد السكندري

نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري في إتمام التعاقد مع إيمانويل أوكوي جناح منتخب أوغندا.

ووقع أوكوي على عقود انضمامه للاتحاد السكندري لمدة موسمين.

ويعد الجناح الأوغندي صاحب الـ 26 عاما هو الهداف التاريخي لمنتخب أوغندا بـ 23 هدفا.

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وشارك أوكوي مع منتخب بلاده في 66 مباراة أخرهم في أمم إفريقيا الأخيرة في مصر والتي نجح خلالها في تسجيل هدفين والحصول على أفضل لاعب في المباراة، مرتين.

ولعب أوكوي في صفوف النجم الساحلي التونسي في 2013 قبل أن ينتقل إلى يانج أفريكانز التنزاني.

آخر ظهور لـ أوكوي كان مع فريق سيمبا التنزاني ونجح في تسجيل هدفين وصناعة مثلهما في 9 مباريات في دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي.

وتعد صفقة أوكوي هي الصفقة السابعة للاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونجح الاتحاد السكندري في التعاقد مع عماد السيد وأحمد رفعت وأيمن الغباشي ( نجوم المستقبل) وفاروق خالد (النصر للتعدين) وإسلام جمال إلى جانب استعارة رزاق سيسيه مرة أخرى.

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