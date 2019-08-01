رسميا وأخيرا - أرسنال يضم بيبي كأغلى صفقة في تاريخ النادي

الخميس، 01 أغسطس 2019 - 17:34

كتب : FilGoal

نيكولاس بيبي - أرسنال

أخيرا انتهت صفقة انضمام الإيفواري نيكولاس بيبي جناح ليل الفرنسي إلى أرسنال رسميا، حسبما أعلن النادي اللندني.

أرسنال توصل لاتفاق نهائي مع ليل الفرنسي يوم الإثنين بخصوص انتقال بيبي إلى النادي اللندني، قبل أن يعلن الصفقة مساء الخميس.

وأصبح بيبي أغلى لاعب في تاريخ نادي أرسنال وتاريخ إفريقيا، بعدما أنهى أرسنال الصفقة بـ80 مليون يورو.

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يوم الثلاثاء قال ديفيد أورنستون الصحفي الموثوق بهيئة الإذاعة البريطانية BBC إن بيبي وصل إلى لندن وأن الصفقة ستعلن عقب عبوره الكشف الطبي والانتهاء من الرتوش الأخيرة في التعاقد.

صاحب الـ 24 عاما أصبح لاعبا لـ أرسنال بعد إنهاء إجراءات الفحص الطبي وسيرتدي القميص رقم 19.

أرسنال سيدفع 80 مليون يورو إلى نادي ليل الفرنسي من أجل بيبي، ولكن الأموال ستدفع على مدار 5 سنوات وفقا لتقارير بريطانية سابقة.

بيبي انتقل إلى ليل في 2017 قادما من أنجيه الفرنسي، ويمتد عقده مع الفريق الفرنسي حتى 2022.

ولعب بيبي 41 مباراة الموسم الماضي بقميص ليل ونجح في تسجيل 23 هدفا وصناعة 12.

طوال مشواره مع ليل، سجل بيبي 37 هدفا وصنع 17 في 79 مباراة مع الفريق الفرنسي.

على المستوى الدولي، شارك الجناح مع منتخب بلاده كوت ديفوار في 11 مباراة ونجح في تسجيل 4 أهداف.

وتواجد بيبي في قائمة منتخب بلاده في أمم إفريقيا 2019 وشارك في 3 مباريات ولم يُسجل.

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