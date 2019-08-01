ليفربول يحذر لاعبه الشاب بشأن تصرفاته المستقبلية بعد السخرية من هاري كين

حذر نادي ليفربول لاعبه الشاب هارفي إليوت من تصرفاته المستقبلية بسبب السخرية من هاري كين قائد توتنام ومنتخب إنجلترا.

هارفي إليوت النادي : ليفربول ليفربول

أليوت البالغ من العمر 16 عاما انضم إلى ليفربول هذا الصيف قادما من فولام، وهو أصغر لاعب شارك في تاريخ الدوري الإنجليزي.

في البداية انتشر ليل الأربعاء مقطع فيديو لإليوت عبر سناب شات وهو يسخر من كين وسط أصدقائه.

وأوضح مسؤولو ليفربول لإليوت أن تصرفاته تعتبر غير مقبولة وأشاروا إلى أن تكرار ما هو مثل ذلك سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية.

كما ذكر ليفربول المراهق بضرورة مراعاة موقفه الحالي كلاعب كرة قدم لواحد من أكبر الأندية في العالم.

من جهته، اعتذر إليوت عما بدر منه وذلك عبر حسابه الشخصي على إنستجرام.

صاحب الـ16 عاما يعد أصغر لاعب شارك في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بمسماه الجديد، ولفت أنظار كبار أندية أوروبا من ضمنها برشلونة وريال مدريد وريد بول لايبزج.

قواعد الاتحاد الإنجليزي لا تسمح للاعبين تحت 17 عاما بالتوقيع على أي عقود احترافية. ما دفع ليفربول للدخول في مفاوضات مع فولام من أجل دفع تعويض مناسب خاصة وأن لاعب منتخب إنجلترا تحت 17 عاما يعد واحدا من أبرز المواهب الإنجليزية حاليا.

Harvey Elliot vs Lyon - Friendly 😲👀 pic.twitter.com/gcxhhMfMRT — 🏆🏆🏆6 TIMES🏆🏆🏆 (@NeilMitchell7) July 31, 2019

وشارك إيليوت وهو في عمر الـ15 مع فولام في كأس الرابطة ثم بعد ذلك أصبح أصغر لاعب يشارك في تاريخ الدوري الإنجليزي في مشاركته خلال خسارة فولام أمام ولفرهامبتون بنتيجة 1-0 وكان عمره 16 عاما و30 يوما.

ويعد صاحب الـ16 عاما هو ثاني صفقات ليفربول الصيفية، بعد أن كان النادي قد ضم سيب فان دين برج مدافع زفوله الهولندي صاحب الـ17 عاما.

وظهر إليوت في مباراتي ليفربول الوديتين الأخيرتين ضد نابولي وأمام ليون.

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