رسميا - الجونة يضم عمر رضوان نهائيا من الأهلي

أعلن نادي الجونة ضمه الحارس الشاب عمر رضوان من صفوف الأهلي بشكل نهائي.

حارس مرمى شباب الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي قضى الموسم الماضي معارا لصفوف الفريق الساحلي ووقع على عقود انتقاله الرسمية.

وأصبح رضوان ثاني صفقات الجونة من الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية بعد ضم المدافع محمد نجيب منذ ساعات.

Omar Radwan has completed a permenant move from Al Ahly to El Gouna FC 🙌🏼 #TheGounies نرحب بانضمام عمر رضوان للجونة بشكل نهائي قادمًا من النادي الأهلي. pic.twitter.com/K36JPMDD3V — El Gouna FC (@GounaFC) August 1, 2019

رضوان البالغ 22 عاما شارك الموسم الماضي في 19 مباراة سكنت شباكه 31 هدفا وحافظ على نظافتها في 4.

وسبق لرضوان اللعب بقميص الشرقية والرجاء على سبيل الإعارة.

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