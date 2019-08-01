رسميا - الجونة يضم عمر رضوان نهائيا من الأهلي

الخميس، 01 أغسطس 2019 - 17:09

كتب : FilGoal

عمر رضوان

أعلن نادي الجونة ضمه الحارس الشاب عمر رضوان من صفوف الأهلي بشكل نهائي.

حارس مرمى شباب الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي قضى الموسم الماضي معارا لصفوف الفريق الساحلي ووقع على عقود انتقاله الرسمية.

وأصبح رضوان ثاني صفقات الجونة من الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية بعد ضم المدافع محمد نجيب منذ ساعات.

رضوان البالغ 22 عاما شارك الموسم الماضي في 19 مباراة سكنت شباكه 31 هدفا وحافظ على نظافتها في 4.

وسبق لرضوان اللعب بقميص الشرقية والرجاء على سبيل الإعارة.

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