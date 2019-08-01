سكاي: مانشستر سيتي يتفاوض من جديد لضم كانسيلو.. ودانيلو في الصورة

الخميس، 01 أغسطس 2019 - 16:50

كتب : إسلام أحمد

كانسيلو - يوفنتوس

يعود مانشستر سيتي من جديد للتفاوض من أجل الحصول على خدمات البرتغالي جواو كانسيلو الظهير الأيمن ليوفنتوس الإيطالي.

جواو كانسيلو

النادي : يوفنتوس

دانيلو

النادي : مانشستر سيتي

يوفنتوس
مانشستر سيتي

ووفقا لـ"سكاي إيطاليا" فأن يوفنتوس حدد قيمة بيع لاعبه مقابل 55 مليون يورو.

في المقابل سيحاول أبطال الرباعية الإنجليزية تقليص قيمة الصفقة بإدراج البرازيلي دانيلو.

أخبار متعلقة

كلوب: صلاح سيلعب منذ البداية أمام سيتي.. ولكن بالفيديو - في حضور صلاح الأول.. ليفربول يصعق ليون بثلاثية استعدادا لـ سيتي تقرير: رونالدو يمنح يوفنتوس الضوء الأخضر لانتداب لوكاكو جارديان: مهاجم يوفنتوس إلى إيفرتون

تقدم مانشستر سيتي سابقا بعرض يقدر بـ 40 مليون يورو قوبل بالرفض مبكرا في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ليعاود السيتيزينز المحاولة من جديد قبل أسبوع من نهاية سوق الانتقالات في إنجلترا.

الظهير الأيمن البالغ 25 عاما شارك في 34 مباراة الموسم الماضي سجل هدفا وصنع 5.

في المقابل خاض دانيلو 22 مباراة مع سيتي سجل هدفا وصنع آخر، كما غاب ابن الـ28 عاما عن المشاركة في كوبا أمريكا التي حققت البرازيل لقبها.

الجدير بالذكر أن سيتي ضم الإسباني "رودري" مقابل 70 مليون جنيه إسترليني ليصبح أغلى لاعب في تاريخ النادي الإنجليزي.

طالع أيضا

لاعب زيمبابوي ينضم إلى أستون فيلا

كلوب يشيد بصلاح

كلوب يعلن خوض صلاح لمباراة سيتي

الزمالك: اتحاد الكرة جامل الأهلي

الأهلي يقيد 26 لاعبا في قائمته الإفريقية

المصري يضم لاعب فاركو

يوفنتوس مانشستر سيتي جواو كانسيلو دانيلو

نرشح لكم

أخر الأخبار

باتريس إيفرا.. "اسمحوا لي أن أخبركم لماذا أحب هذه اللعبة" 25 دقيقة | أوروبا
نيدفيد: استفدت من لاسارتي والانتقادات.. وأحتاج للتطوير لتكرار مسيرة أحمد فتحي مع المنتخب 53 دقيقة | الدوري المصري
جورجينيو يتحدث عن الفارق بين لامبارد وساري.. ودوره الجديد في الملعب 58 دقيقة | أوروبا
إبراهيم حسن لـ في الجول: تصريحات الرئيس مميزة وصحيحة.. لكن أصبح لدينا لا مبالاة ساعة | منتخب مصر
بايرن ينفي توصله لاتفاق مع ساني ساعة | أوروبا
مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: نرغب في ضم عنتر من الزمالك ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر مقرب من بيراميدز لـ في الجول: النادي لا يمانع بيع أي لاعب إلا أربعة 2 في الجول يكشف.. خطوة تفصل أفشة عن الانضمام لـ الزمالك في صفقة تبادلية 3 ملف - تقديم صفقات الزمالك الجديدة وإعلان موقف شيكابالا ومصطفى محمد 4 مصدران من بيراميدز والأهلي يكشفان لـ في الجول جديد انتقال أفشة.. صفقة تبادلية في الأفق وساعات حاسمة

قد ينال إعجابك