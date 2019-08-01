سكاي: مانشستر سيتي يتفاوض من جديد لضم كانسيلو.. ودانيلو في الصورة

يعود مانشستر سيتي من جديد للتفاوض من أجل الحصول على خدمات البرتغالي جواو كانسيلو الظهير الأيمن ليوفنتوس الإيطالي.

ووفقا لـ"سكاي إيطاليا" فأن يوفنتوس حدد قيمة بيع لاعبه مقابل 55 مليون يورو.

في المقابل سيحاول أبطال الرباعية الإنجليزية تقليص قيمة الصفقة بإدراج البرازيلي دانيلو.

تقدم مانشستر سيتي سابقا بعرض يقدر بـ 40 مليون يورو قوبل بالرفض مبكرا في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ليعاود السيتيزينز المحاولة من جديد قبل أسبوع من نهاية سوق الانتقالات في إنجلترا.

الظهير الأيمن البالغ 25 عاما شارك في 34 مباراة الموسم الماضي سجل هدفا وصنع 5.

في المقابل خاض دانيلو 22 مباراة مع سيتي سجل هدفا وصنع آخر، كما غاب ابن الـ28 عاما عن المشاركة في كوبا أمريكا التي حققت البرازيل لقبها.

الجدير بالذكر أن سيتي ضم الإسباني "رودري" مقابل 70 مليون جنيه إسترليني ليصبح أغلى لاعب في تاريخ النادي الإنجليزي.

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