بعد سنوات من الغياب عاد محمد طلعت للصورة مجددا، وبأفضل صورة ظهر عليها منذ فترته مع الأهلي.

أجرى FilGoal.com حوارا مطولا مع محمد طلعت، لاعب فريق المقاولون العرب بعد استعادته جزء من مستواه خلال الموسم الماضي.

وجاء الحوار كالتالي:

تقييمك لفريقك الموسم الأخير؟

"الحمد لله أنهينا الدوري بشكل مميز، وقدمنا موسم جيد جدا، فلقد أنهينا الموسم في المركز الخامس، وإن كان طموحنا كان أكبر واستهدفنا المربع الذهبي، ولكن في النهاية المركز الخامس جيد أيضا".

"اللاعبون كانوا رجال وعلى قدر المسؤولية، والجهاز الفني بقيادة عماد النحاس أضاف لنا الكثير".

"وبشكل عام، ما قدمناه في الموسم الماضي يعتبر أساس للموسم المقبل".

وما تقييمك للموسم الأخير بشكل شخصي؟

"راض تماما عن نفسي، وعن ما قدمته بعد الغياب لفترة طويلة عن مصر".

"أن أقدم موسم جيد في بداية عودتي، فهو أمر جيد جدا".

"الجميع يتحدث عني بشكل جيد، حتى زملائي، ومازال أمامي الكثير لأقدمه بإذن الله في الموسم المقبل، لكنه في النهاية موسم مرضي بالنسبة لي".

ماذا يحتاج محمد طلعت في الفترة المقبلة؟

"أحتاج للتركيز بشكل أكبر في بعض الأوقات التي أتعرض فيها للضغوط، وأن أطور لمستي في إنهاء الهجمة".

"جمعت خبرات كبير في مركز المهاجم، وهدفي الآن أن أكون أفضل لاعب في مركزي".

وما هو طموحك؟

"أتمنى الانضمام إلى صفوف منتخب مصر في الفترة المقبلة، وهذا من أولياتي للفترة المقبلة".

"كنت أتمنى التواجد في أي معسكر لمنتخب مصر قبل أمم إفريقيا، لكن هذا لم يحدث".

"أهدف أيضا إلى أن أكون بين هدافي الدوري المصري، وأن أصنف بين أفضل لاعبي المسابقة".

وماذا عن طموح الفريق؟

"لن أتنازل عن المربع الذهبي، وهذا ما كنا نعمل لتحقيقه منذ اليوم الأول في فترة الإعداد للموسم الماضي لكي نشارك إفريقيا خلال الموسم المقبل، لكن سوء التوفيق في بعض المباريات بعدنا عن المركز الرابع".

بعيدا عن المقاولون العرب هل ترى الأهلي استحق لقب الدوري؟

"الأهلي أتى من بعيد جدا، وكان كل تركيزه بعد الخروج من إفريقيا هو حصد اللقب المحلي".

"هذه رغبة الأهلي دائما، تربينا على ذلك في الأهلي بأن لا ننافس على مركز، ولكن نحقق اللقب".

"لذلك، الأهلي استحق البطولة لأن الزمالك فرط في نقاط كثيرة، لكن الأهلي كان تركيزه أكبر واستطاع حصد نقاط من المباريات الأخيرة، وهذا هو طموح البطل".

ومن هو أفضل لاعب في الموسم الأخير؟

"المستويات متقاربه جدا في الموسم الأخير على عكس السنين الماضية كان يوجد لاعبين مميزين بشكل أوضح مثل عبد الله السعيد وحسام غالي الموسم مثلا".

"محمد طلعت هو اللاعب الأفضل في الموسم الماضي" قالها ضاحكا

ومن هو أفضل مهاجم؟

"أفضل مهاجم كان أحمد علي بالأرقام، ولا يمكن لأحد قول غير ذلك".

"أحمد علي ظهر بمستوى طيب جدا الموسم الأخير وكان ملفتا للكل".

أخيرا.. هل يوجد خطأ ندمت عليه خلال الموسم الأخير؟

"لم أرتكب أخطاء، الحمد لله كنت موفقا، وقراراتي كلها كانت جيدة سواء في الملعب أو خارجه".

"تركيزي في بعض أوقات الضغط كان قليلا بعض الشيء، ولكنني سأحاول علاج ذلك في الفترة الحالية".

محمد طلعت انضم لنادي المقاولون العرب بداية الموسم الماضي، قادما من فريق ذات الرأس الأردني.

صاحب الـ30 عاما شارك في 28 مباراة مع ذئاب الجبل. سجل فيهم أربعة أهداف، وصنع 6 آخرين.

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