"الموسم الأخير كنت لاعبا مكتملا في كل شيء، لن أرى موسما مثل هذا" مهاجم الاتحاد السكندري خالد قمر يتحدث لـ FilGoal.com عن موسمه والظلم الذي تعرض له مع المنتخب المصري.

مهاجم الاتحاد السكندري الحالي وسموحة والزمالك السابق تحدث عن موسمه الأخير في الدوري المصري وتعليقه على الموسم المقبل.

خالد قمر قيم موسمه مع زعيم الثغر قائلا: "قدمنا مباريات جيدة وظهرنا بشكل جيد، لكن افتقدنا التوفيق، اعترف أن المركز الذي اختتم به الفريق في جدول الدوري لا يليق بمكانة الاتحاد السكندري وسنقدم الأفضل الموسم المقبل".

وواصل "لو حالفنا التوفيق كنا نستطيع ختام الموسم بشكل أفضل، قدمنا مباريات قوية للغاية وكانت تنتهي لصالح المنافس بعد توفيق غير طبيعي".

وعنما قدمه الموسم المنصرم تابع "من أفضل المواسم في مسيرتي الكروية، غبت فقط عن مباراتين بسبب الإيقاف، وخضت جميع المباريات، راض عن نفسي تماما وتعبت كثيرا".

خالد قمر سجل 17 هدفا في الدوري والكأس وصنع 3 في 37 مباراة الموسم الأخير.

وعن رؤيته للموسم المقبل قال لاعب الزمالك السابق: "لن أرى موسم مثل الأخير، كل الأندية قريبة من بعضها البعض، مباراة ترفع ترتيبنا للمركز العاشر وأخرى ندخل من خلالها دوامة الهبوط".

وأكمل "اعتقد أن الموسم المقبل سيكون أصعب، كل الأندية دعمت صفوفها بشكل قوي والفريق الذي يفشل في ذلك سيهبط للمظاليم".

مهاجم الزمالك السابق تحدث عن ضياع لقب الدوري من الأبيض "كانت أسهل سنة قد يحصل فيها الزمالك على الدوري، استغربت للغاية من تفريط اللاعبين في بطولة هي الأسهل لهم".

وأردف "الزمالك كان يستطيع حسم الدوري بفارق نقاط كبير عن المنافس لكن الأهلي استغل تعثر الزمالك واستطاع إنهاء البطولة لصالحه".

وردا على شعوره بالظلم لعدم الاستدعاء للمنتخب الوطني قال: "لست وحدي كل المتواجدين على الساحة مجتهدين وتعرضوا للظلم، ظهرت بشكل جيد وتعبت كثيرا ومن حقي ارتداء قميص المنتخب والحصول على الفرصة ومن بعدها يتم الحُكم عليّ".

وتابع "مازال لدي طموح للعودة مع المنتخب وسأعمل على نفسي الموسم المقبل، المكسيكي خافيير أجيري ظلم الكثير من اللاعبين".

المهاجم البالغ 31 عاما سجل هدفا دوليا وحيدا في شباك تشيلي جاء خلال 10 مباريات دولية، ولم يرتدي قميص الفراعنة منذ عام 2015.

واختار خالد قمر أفضل لاعب في الموسم "التونسي فرجاني ساسي، أضاف الكثير للزمالك ولاعب ثقيل فنيا".

وأخيرا عنما يحتاجه للتطوير "اجتهد واقاتل وأقدم ما لدي ولا أري ما ينقصني، الموسم الأخير كنت لاعبا مكتملا من كل شيء، ولا أنسى دعم جماهير الاتحاد ورفضت كل العروض من أجلهم".

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