علي جبر وإبراهيم حسن ولاعب أوغندا في قائمة بيراميدز بالكونفدرالية

الخميس، 01 أغسطس 2019 - 16:00

كتب : أحمد شوقي

بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز يوم الخميس قائمته المشاركة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية والمكونة من 25 لاعبا بينهم جون أنتوي ودودو الجباس ولومالا عبده لاعب أوغندا، المنضمين حديثا إلى الفريق.

وضمن القائمة المدافع علي جبر الذي أراد الأهلي التعاقد معه، وإبراهيم حسن المنضم للتو من الزمالك.

والقائمة فيها المهدي سليمان وأحمد الشناوي وأحمد دعدور وأحمد منصور وعبد الله بكري وعمر جابر وعلي جبر ومحمد فتحي وطارق طه ومحمد عطوة ومحمد حمدي واريك تراوري وإسلام عيسى وجون أنتوي وأحمد توفيق ورجب بكار ونبيل عماد (دونجا) وإبراهيم حسن وعبد الله السعيد ولومالا عبده وأحمد علي ومحمد فاروق وإبراهيم عادل ودودو الجباس ومحمود حمادة.

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ويشارك بيراميدز في بطولة قارية لأول مرة في تاريخه.

واحتل بيراميدز، الأسيوطي سابقا، المركز الثالث في الموسم الماضي من الدوري المصري الممتاز خلف الأهلي البطل والزمالك الوصيف.

ويلعب بيراميدز في دور الـ64 من الكونفدرالية أمام فريق ايتوال دو كونجو الكونغولي ويستضيف مباراة الذهاب في مصر في 9 أو 10 أو 11 أغسطس وبعد أسبوعين يخوض الإياب.

وإذا تأهل بيراميدز إلى دور الـ32 يواجه شباب بلوزداد الجزائري أو كوتون تشاد التشادي.

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