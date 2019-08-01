حوار – أفشة: حققت حلم والدي بالانضمام للأهلي.. وأتمنى ارتداء قميص أبو تريكة

حققت حلم والدي بالانضمام إلى الأهلي، وتلك الخطوة تأخرت طويلا. الآن أتمنى ارتداء قميص 22 تيمنا بأبو تريكة الذي أعشقه. هذه التفاصيل وأكثر تحدث عنها محمد مجدي "أفشة" صفقة الأهلي الجديدة في أولى حواراته.

أجرى محمد مجدي "أفشة" لاعب النادي الأهلي الجديد، حوارا مطولا مع الموقع الرسمي للأهلي، تحدث فيه عن حلم الانضمام للأهلي الذي أصبح حقيقة، والمنافسة الصعبة المنتظرة، وعشقه لأبو تريكة وكريستيانو رونالدو.

وجاء الحوار كالتالي:

التمسك بالأهلي

"كان لدىّ العديد من العروض داخل مصر، ولكنني تمسكت بالانتقال للأهلي، خاصة أنه لم يكن حلمي فقط، بل كان رغبة قوية لأسرتي، وتحديدا والدي ووالدتي، اللذين تمنيا أن يشاهداني بقميص الأهلي وهو ما نجحت في الوصول إليه وتحقيقه بفضل دعواتهما ومساندة الأسرة".

"المفاوضات مع الأهلي تعود إلى فترات طويلة، عندما كنت لاعبا في صفوف إنبي، وبعدها في يناير الماضي عندما كنت ضمن صفوف بيراميدز، الأمور هذه المرة سارت بشكل جيد جدًا رغم التعثر في بعض الأوقات، ولكنها انتهت بنجاح بإعلان انتقالي رسميا وارتداء القميص الأحمر".

تحقيق البطولات

"أي لاعب ينضم لصفوف الأهلي العريق لا يفكر سوى في حصد البطولات فقط، ومن ثم فإن طموحاتي مع الأهلي هي التتويج بالألقاب؛ لإسعاد مجلس إدارة النادي والجهاز الفني وجماهيره في كل مكان، خاصة أنني أدرك جيدًا قيمة وحجم وشعبية الأهلي الكبيرة التي تمنحني دوافع كبيرة للعمل على المساهمة مع زملائي في تحقيق البطولات".

كتابة تاريخ كبير

"تنازلت عن الكثير جدا من أجل الأهلي وجماهيره، وأفضل شيء بالنسبة لي اليوم أنني أصبحت رسميا لاعبا في النادي الأهلي، وهي خطوة مهمة جدا في مشواري الكروي، خاصة وأنني أسعى لكتابة تاريخ كبير مع القلعة الحمراء".

"تسربت لدي بعض مشاعر القلق بسبب تعثر المفاوضات في بعض المراحل، ولكن تمسك الأهلي بضمي ورغبتي في ارتداء القميص الأحمر حسما الأمر في النهاية، وأصبحت لاعبًا في صفوف النادي".

منافسة صعبة

"المنافسة ستكون صعبة للغاية داخل الأهلي الذي يعج بالأسماء الكبيرة، ولكنها في النهاية منافسة شريفة، وفي صالح الفريق بشكل عام؛ من أجل استكمال مشوار البطولات والألقاب المحلية والإفريقية وإسعاد جماهير النادي".

قميص أبو تريكة

"أعشن رقم (10) وأعشق نجم الأهلي ومنتخب مصر الكابتن محمد أبو تريكة الذي أعتبره مثلي الأعلى، ومن ثم أتمنى ارتداء القميص (22) الذي كان يرتديه معشوق الأهلي".

المنافسة على الألقاب

"المنافسة في الموسم المنقضي كانت قوية جدًا بين الأهلي، والزمالك، وبيراميدز، ولكن أعتقد أن الموسم القادم ستكون المنافسة أقوى وأتمنى التتويج مع الأهلي بكل البطولات والتواجد دائمًا معه على منصات التتويج".

"أتمنى أن أكون عند حسن ظن الجماهير، وأنا لست من اللاعبين الذين يتأثرون بالضغوط الجماهيرية داخل الملعب، وبمجرد نزولي أرض الملعب أفصل نفسي تماما عن أية مؤثرات خارجية، ويكون تركيزي بالكامل داخل الملعب، لذلك أعشق اللعب تحت الضغط، وفي نفس الوقت أتمنى مساندة الجماهيرية داخل الملعب، خاصة أن هذا الأمر يمنحني دوافع قوية لتقديم أفضل ما لدي من أجل إسعاد الجماهير".

أبو تريكة وغالي وبركات

"أتمنى التتويج مع الأهلي بدوري أبطال إفريقيا، خاصة أنه حلم كبير بالنسبة لي سأسعى لتحقيقه من أجل إسعاد جماهير الأهلي، وكنت أتمنى اللعب بجوار محمد أبو تريكة، وحسام غالي، الذي أرى أنه واحد من أفضل اللاعبين الذين شاهدتهم في الملاعب، وأيضا محمد بركات، وأنا سعيد بالتواجد بجوار نجوم الأهلي؛ سواء شريف إكرامي أو حسام عاشور الذي يعد واحدا من أهم اللاعبين في العالم على صعيد البطولات من وجهة نظري، وشرف كبير لي التواجد بجوارهم".

"أرتبط بعلاقات قوية وصداقات مع نجوم الأهلي، وأتواصل هاتفيا مع عدد من نجومه وأبرزهم حمدي فتحي وصلاح محسن ومحمد شريف وغيرهم".

أغلى هدف أهلاوي

"أغلى هدف أهلاوي بالنسبة لي كمشجع، كان هدف محمد أبو تريكة في شباك الصفاقسي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2006، فأنا لم أنس هذا الهدف، لأنه جاء في توقيت صعب جدًا من المباراة ومنح الأهلي لقب غال جدا".

كريستيانو رونالدو

"أعشق كريستيانو رونالدو، وفي الوقت نفسه أميل إلى إدين هازارد، في ظل ما يردده البعض حول تشابه طريقة أدائي معه".

رسالة لجماهير الأهلي

"سعيد بدعم جماهير الأهلي لي، وتشجعيهم وإصرارهم على تواجدي في صفوف الفريق، وتحقيق حلمي وأسرتي في اللعب للأهلي وارتداء قميصه، وأنا جاهز لتدعيم الفريق ومساعدة زملائي لتحقيق البطولات المحلية والإفريقية، وسأبذل كل ما في وسعي من أجل إسعادهم وتحقيق طموحاتهم وأحلامهم في إحكام السيطرة على جميع البطولات على كافة الأصعدة".

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