رسميا - ثالث الصفقات.. ميلان يضم رافائيل لياو
الخميس، 01 أغسطس 2019 - 15:28
كتب : إسلام أحمد
أعلن ميلان ضم المهاجم البرتغالي رافائيل لياو قادما من صفوف ليل الفرنسي بعقد يمتد لـ 5 مواسم.
رافائيل لياو
النادي : ميلان
البرتغالي يُعوض رحيل الإيطالي باتريك كوتروني لصفوف ولفرهامبتون الإنجليزي، ليصبح ثالث صفقات الفريق الرسمية بعد كل من ثيو هيرنانديز ورادي كرونيتش.
وتقدر قيمة الصفقة بـ 30 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين كحوافز مرتبطة بالأداء وفقا لبعض التقارير.
Official Statement: Rafael Leão ➡ https://t.co/4mJ10QES6C
Comunicato Ufficiale: Rafael Leão ➡ https://t.co/cRBwOeel8F pic.twitter.com/uREr8CS3QD— AC Milan (@acmilan) August 1, 2019
المهاجم الشاب البالغ 20 عاما سبق له اللعب في صفوف سبورتينج لشبونة البرتغالي وظهر مع الفريق الأول 2017 ليخوض 5 مباريات سجل خلالهم هدفين وتوج بلقب كأس البرتغال.
وانضم لصفوف ليل الفرنسي في صيف 2018، مسجلا 8 أهداف في 26 مباراة.
وحقق لياو لقب كأس الأمم الأوروبية للشباب تحت 17 عاما مع منتخب بلاده.
ويقترب ميلان من الإعلان ضم البرازيلي ليو دوارتي الذي أتم الفحص الطبي صباح اليوم، وكذلك الجزائري إسماعيل بن ناصر قادما من صفوف إمبولي الإيطالي.
رافائيل لياو يحتل المركز العاشر في قائمة أغلى 10 لاعبين بالتساوي مع كارلوس باكا برصيد 30 مليون يورو.
والبرتغالي السادس الذي يرتدى قميص الروسونيري بعد كل من ريكاردو فيريرا، باولو فيتوري، روي كوستا وتياجو دياز وأندري سيلفا.
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