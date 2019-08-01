رسميا - ثالث الصفقات.. ميلان يضم رافائيل لياو

أعلن ميلان ضم المهاجم البرتغالي رافائيل لياو قادما من صفوف ليل الفرنسي بعقد يمتد لـ 5 مواسم.

رافائيل لياو النادي : ميلان ميلان

البرتغالي يُعوض رحيل الإيطالي باتريك كوتروني لصفوف ولفرهامبتون الإنجليزي، ليصبح ثالث صفقات الفريق الرسمية بعد كل من ثيو هيرنانديز ورادي كرونيتش.

وتقدر قيمة الصفقة بـ 30 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين كحوافز مرتبطة بالأداء وفقا لبعض التقارير.

المهاجم الشاب البالغ 20 عاما سبق له اللعب في صفوف سبورتينج لشبونة البرتغالي وظهر مع الفريق الأول 2017 ليخوض 5 مباريات سجل خلالهم هدفين وتوج بلقب كأس البرتغال.

وانضم لصفوف ليل الفرنسي في صيف 2018، مسجلا 8 أهداف في 26 مباراة.

وحقق لياو لقب كأس الأمم الأوروبية للشباب تحت 17 عاما مع منتخب بلاده.

ويقترب ميلان من الإعلان ضم البرازيلي ليو دوارتي الذي أتم الفحص الطبي صباح اليوم، وكذلك الجزائري إسماعيل بن ناصر قادما من صفوف إمبولي الإيطالي.

رافائيل لياو يحتل المركز العاشر في قائمة أغلى 10 لاعبين بالتساوي مع كارلوس باكا برصيد 30 مليون يورو.

والبرتغالي السادس الذي يرتدى قميص الروسونيري بعد كل من ريكاردو فيريرا، باولو فيتوري، روي كوستا وتياجو دياز وأندري سيلفا.

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