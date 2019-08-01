آس: ريال مدريد يواجه أسوأ فترة تحضيرية منذ 1980

3 خسائر وتعادل وفوز وحيد هي حصيلة نتائج المواجهات التحضيرية لمباريات ريال مدريد الودية قبل انطلاق الموسم الجديد 2019-2020 حتى الآن.

الخسارة من أتليتكو مدريد بنتيجة 7-3 أعادت للأذهان الخسارة من بايرن ميونيخ الألماني صيف 1980 بنتيجة 9-1.

صحيفة "آس" الإسبانية قارنت بين الصيف الحالي وبين صيف 1980 أي منذ 39 عاما.

ريال مدريد في 5 مباريات استقبلت شباكه 16 هدفا بمتوسط 3.2 هدفا لكل مباراة، وإذا استقبلت شباكهم أهدافا أخرى أثناء مواجهتي روما الإيطالي وريد بول سالزبورج النمساوي سيكون أسوأ سجل دفاعي في فترة تحضيرية للملكي منذ 1980 التي استقبلت خلالها شباكه 17 هدفا.

شباك الملكي اهتزت خلال المباريات الخمسة السابقة جاءت منها 3 فقط من فينيربهاتشه التركي، إذ تلقت شباك تيبو كورتوا وكيلور نافاس وأندري لونين أهدافا.

الملكي خاض 10 مباريات في صيف 1980، في المقابل خلال الفترتين التحضيريتين للفرنسي زين الدين زيدان استقبلت شباك ريال مدريد 10 أهداف في 5 مباريات موسم 2017-18، وقبلها 8 أهداف في 4 مباريات.

ريال مدريد لم يحقق الفوز في جميع مواجهاته في كأس الأبطال الدولية أمام بايرن ميونيخ 3-1، وتعادل مع أرسنال بنتيجة 3-2 محققا انتصارا بركلات الترجيح.

وجاء السقوط الكبير أمام الروخيبلانكوس بنتيجة 1-0، ثم فشل في كأس أودي في التفوق على توتنام وخسر بنتيجة 1-0، ليحقق الفوز على الكناري التركي بنتيجة 5-3.

عودة البرازيلي كاسيميرو إلى وسط ميدان ريال مدريد في المواجهتين المقبلتين سيساعد كثير في المهمة الدفاعية للاعبي الوسط بجانب توني كروس ولوكا مودريتش.

الخروج بشباك نظيفة أمام ريد بول سالزبورج وروما سيكون مهما لكن الأهم في المواجهة الافتتاحية بالدوري الإسباني أمام سيلتا فيجو.

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