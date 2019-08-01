ليكيب: باريس سان جيرمان حدد موعد رحيل نيمار

الخميس، 01 أغسطس 2019 - 13:23

كتب : إسلام أحمد

نيمار

تبدو أيام البرازيلي نيمار الأخيرة مع باريس سان جيرمان الفرنسي باتت معدودة عقب اقترب بشدة من الرحيل الصيف الجاري.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان
برشلونة

ووفقا صحيفة "ليكيب" الفرنسية فأن الرغبة ازدادت بين جميع الأطراف على ضرورة رحيل البرازيلي الذي يرتبط بالعودة لصفوف برشلونة الإسباني.

ويسعى الفريق الباريسي لإيجاد حل من أجل رحيل نجمه والذي أكدته الصحيفة الفرنسية أنهم ينون حل الأزمة قبل العاشر من أغسطس المقبل.

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ولن يخوض نيمار أي مباراة بقميص النادي الفرنسي الموسم الجاري، وقد لا يشارك في السوبر الفرنسي أمام ستاد رين المقرر إقامته في الصين.

برشلونة سعى لتقليص قيمة الصفقة بإدراج عدة أسماء منها إيفان راكيتيتش وفيليبي كوتينيو، لكن باريس يرفض الأسماء المعروضة ويفضل الحصول على المقابل المادي كاملا.

كما يريدون الحصول على المقابل الماديللصفقة مباشرة على دفعة واحدة ودون أقساط.

نيمار رحل عن صفوف برشلونة صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو ليصبح أغلى لاعب في العالم حينها بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في تعاقده.

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