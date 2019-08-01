إيمري يتحدث عن عودة النني وتوريرا وتأخر أيوبي

الخميس، 01 أغسطس 2019 - 12:54

كتب : FilGoal

محمد النني

تحدث أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال عن عودة محترفنا المصري محمد النني المتأخرة إلى الفريق هذا الصيف

وقال إيمري في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "من المهم أن يلعب العديد من اللاعبين بعض الدقائق في المباريات الودية".

وأضاف "لقد عاد ماتيو جندوزي متأخراً عن الآخرين ولدينا محمد النني ولوكاس توريرا ثم اللاعب الوحيد الذي ننتظر وصوله هو أليكس إيوبي. إنه سيأتي بعد أسبوعين".

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النني وأيوبي شاركا في أمم إفريقيا 2019، فقد خرج منتخب مصر من دور الـ16 وحصدت نيجيريا الميدالية البرونزية، فيما لعب توريرا بطولة كوبا أمريكا حتى ربع النهائي.

وأوضح إيمري "مع وجود كل اللاعبين يمكننا الاستعداد ويمكننا التقدم. لدينا المباراة الودية الأخيرة ضد برشلونة وبعد ذلك سنبدأ المباريات الرسمية".

ونشر النني ظهر الخميس صورا ليومه الأول مع أرسنال هذا الصيف بعد عودته للفريق.

توريرا أيضا عاد مع النني في اليوم نفسه.

تواصل غياب الثلاثي من قائمة فريقهم أرسنال في المباريات الودية هذا الصيف، قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الجديد.

فقد اختار أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال قائمة تتكون من 20 لاعبا للمشاركة في لقاء فريق أنجيه يوم الأربعاء وغاب عنها محترفنا المصري محمد النني.

وخلت القائمة من اسم النني وزميليه النيجيري أليكس أيوبي والأورجوياني لوكاس توريرا، فالثنائي شارك في كأس الأمم الإفريقية هذا الصيف، ويقضيان فترة الاجازة الصيفية.

ولعب أرسنال عدة مباريات في الجولة الأمريكية بدون الثنائي الإفريقي ولاعب منتخب أوروجواي.

النني صاحب الـ 27 عاما يمتد عقده مع أرسنال حتى 2022، بعدما انضم للمدفعجية في 2016 قادما من نادي بازل السويسري.

ولعب النني 17 مباراة الموسم الماضي في كل البطولات وصنع هدفا وحيدا.

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