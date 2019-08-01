ديلي ميل: نابولي يحضر عرضا قياسيا لويلفريد زاها

يستعد نابولي الإيطالي للعمل على ضم الإيفواري ويلفريد زاها جناح كريستال بالاس الإنجليزي مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.

وفقا لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية فأن المحاولة لضم زاها تأتي بعد فشل ضم مواطنه نيكولاس بيبي الذي فضّل الانتقال لأرسنال.

الجناح البالغ 26 عاما جذب أنظار المدير الفني كارلو أنشيلوتي، ليدخل في صراع مع إيفرتون الإنجليزي الذي يسعى لضمه.

ويأمل البارتينوبي ضم زاها لتدعيم هجوم الفريق في صراع لقب الدوري الإيطالي ومنافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

زاها يمتلك عقدا ممتدا مع النسور اللندنية حتى صيف 2023، ويسعى نابولي لضمه بعد فشل محاولات ضم الكولومبي جيمس رودريجيز من صفوف ريال مدريد أيضا.

الإيفواري سجل الموسم الماضي 10 أهداف وصنع مثلها في 34 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

كما شارك في كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر الصيف الجاري مسجلا هدفين وصنع آخر لكنه ودع المسابقة رفقة الأفيال بالخسارة بركلات الترجيح من الجزائر في ربع النهائي.

وحال انضم زاها لصفوف نابولي سيكون أغلى لاعب في تاريخ السماوي الإيطالي، متفوقا على الإيطالي جونزالو إيجواين مقابل 39 مليون يورو صيف 2013.

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