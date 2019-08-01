ديلي ميل: نابولي يحضر عرضا قياسيا لويلفريد زاها

الخميس، 01 أغسطس 2019 - 12:44

كتب : إسلام أحمد

رامي بن سبعيني أمام ويلفريد زاها -الجزائر وكوت ديفوار

يستعد نابولي الإيطالي للعمل على ضم الإيفواري ويلفريد زاها جناح كريستال بالاس الإنجليزي مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.

وفقا لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية فأن المحاولة لضم زاها تأتي بعد فشل ضم مواطنه نيكولاس بيبي الذي فضّل الانتقال لأرسنال.

الجناح البالغ 26 عاما جذب أنظار المدير الفني كارلو أنشيلوتي، ليدخل في صراع مع إيفرتون الإنجليزي الذي يسعى لضمه.

أخبار متعلقة

وكيل بيبي يفسر سبب تفضيل اللاعب أرسنال على حساب نابولي في غياب صلاح.. نابولي يقسو على ليفربول وديا تقارير: نابولي يوجه أنظاره إلى لوزانو بعد فشل ضم بيبي رئيس ليل: نابولي توصل لاتفاق معنا لضم بيبي.. يتبقى موافقة اللاعب

ويأمل البارتينوبي ضم زاها لتدعيم هجوم الفريق في صراع لقب الدوري الإيطالي ومنافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

زاها يمتلك عقدا ممتدا مع النسور اللندنية حتى صيف 2023، ويسعى نابولي لضمه بعد فشل محاولات ضم الكولومبي جيمس رودريجيز من صفوف ريال مدريد أيضا.

الإيفواري سجل الموسم الماضي 10 أهداف وصنع مثلها في 34 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

كما شارك في كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر الصيف الجاري مسجلا هدفين وصنع آخر لكنه ودع المسابقة رفقة الأفيال بالخسارة بركلات الترجيح من الجزائر في ربع النهائي.

وحال انضم زاها لصفوف نابولي سيكون أغلى لاعب في تاريخ السماوي الإيطالي، متفوقا على الإيطالي جونزالو إيجواين مقابل 39 مليون يورو صيف 2013.

طالع أيضا

الأهلي يقيد 26 لاعبا في قائمته الإفريقية

المصري يضم مهاجم فاركو

صالح جمعة: أتمنى انتقال شقيقي إلى الزمالك

أفشة: حققت حلمي بالانتقال إلى الأهلي

ديانج: كوليبالي نصحني بالانضمام للأهلي

محمد إبراهيم ينتقل إلى مصر للمقاصة

زاها كوت ديفوار كريستال بالاس

نرشح لكم

أخر الأخبار

في الجول يوضح أزمة قيد أوناجم مع الزمالك.. سبب مغربي وخطوتان منتظران 8 دقيقة | مصر
رسميا - ثالث الصفقات.. ميلان يضم رافائيل لياو 14 دقيقة | أوروبا
آس: ريال مدريد يواجه أسوأ فترة تحضيرية منذ 1980 28 دقيقة | أوروبا
تعديل مواعيد عدة مباريات في الدوري الإنجليزي بأكتوبر.. قمة يونايتد وليفربول الأبرز 43 دقيقة | أوروبا
محمد نجيب إلى الجونة 49 دقيقة | مصر
آس: رونالدو مُعرض للسجن في كوريا الجنوبية 58 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر مقرب من بيراميدز لـ في الجول: النادي لا يمانع بيع أي لاعب إلا أربعة 2 في الجول يكشف.. خطوة تفصل أفشة عن الانضمام لـ الزمالك في صفقة تبادلية 3 ملف - تقديم صفقات الزمالك الجديدة وإعلان موقف شيكابالا ومصطفى محمد 4 مصدران من بيراميدز والأهلي يكشفان لـ في الجول جديد انتقال أفشة.. صفقة تبادلية في الأفق وساعات حاسمة

قد ينال إعجابك