تقرير: كونتي يطلب ضم فيدال لـ إنتر

الخميس، 01 أغسطس 2019 - 12:02

كتب : إسلام أحمد

أرتورو فيدال - برشلونة

طلب أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر الإيطالي ضم التشيلي أرتورو فيدال متوسط ميدان برشلونة الإسباني.

ويسعى بيبي ماروتا المدير الرياضي للنيراتزوري توفير القيمة المالية للصفقة للحصول على خدمات التشيلي مقابل 10 مليون يورو وفقا لصحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية.

ويفضل كونتي العودة للعمل من جديد مع فيدال بعدما دربه سابقا لمدة 3 مواسم مع يوفنتوس الإيطالي.

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كونتي رحل ودرب منتخب إيطاليا ثم تشيلسي وعاد للتدريب في إيطاليا من بوابة إنتر، فيما رحل فيدال ليرتدي قمصان بايرن ميونيخ وبرشلونة عقب اللعب بقميص السيدة العجوز، إذ يسعى الإيطالي للم الشمل من جديد مع مقاتله.

التشيلي البالغ 32 عاما لعب الموسم الماضي بقميص برشلونة 53 مباراة في جميع المسابقات، سجل 3 وصنع 7.

وحقق فيدال 7 ألقاب بقميص يوفنتوس خلال 4 مواسم قضاها مع السيدة العجوز، كما احتل المركز الرابع الصيف الجاري مع منتخب بلاده في كوبا أمريكا 2019.

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