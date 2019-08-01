الصفقة رقم 12.. رسميا - أستون فيلا يضم حارس بيرنلي

الخميس، 01 أغسطس 2019 - 11:29

كتب : FilGoal

أحمد المحمدي - أستون فيلا

أعلن أستون فيلا رسميا صباح الخميس تعاقده مع توم هيتون قادما من بيرنلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

هيتون البالغ من العمر 33 عاما هو اللاعب رقم 12 الذي ينضم لأستون فيلا العائد للدوري الإنجليزي الممتاز.

لم يعلن النادي قيمة الصفقة، لكن تقاريرا كثيرة تشير إلى أن اللاعب انضم لأستون فيلا مقابل 8 ملايين جنيه استرليني.

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هيتون كان يلعب في صفوف بيرنلي في المواسم الستة الأخيرة بعد انتقاله من بيرستول سيتي.

كانت شبكة سكاي سبورتس قد ذكرت قبل أيام أن الزيمبابوي مارفيلوس ناكامبا لاعب بروج البلجيكي في طريقه للخضوع للكشف الطبي مع أستون فيلا.

وأفادت أن الصفقة ستكلف النادي الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز نحو 11 مليون جنيه استرليني.

في حالة إتمامها ستكون الصفقة رقم 13 لأستون فيلا هذا الصيف، فقد نجح النادي مؤخرا في ضم لاعبنا المصري محمود حسن "تريزيجيه" ودوجلاس لويز من مانشستر سيتي.

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