تقرير: ديبالا يشترط راتبا كبيرا للانتقال إلى يونايتد

قالت صحيفة دايلي ميل الإنجليزية إن باولو ديبالا لاعب يوفنتوس طلب من مانشستر يونايتد الحصول على 350 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي للموافقة على الانتقال إلى الفريق.

ولا تزال المفاوضات جارية بين يوفنتوس ومانشستر يونايتد بشأن صفقة تبادلية ينتقل بموجبها ديبالا إلى الأخير ويرحل المهاجم روميلو لوكاكو إلى الأول.

وتشير الصحيفة إلى أن الصفقة يتبقى لإبرامها اتفاق ديبالا ويونايتد على الراتب.

وكتبت أن ممثلي الأرجنتيني البالغ عمره 25 عاما طلبوا من مانشستر يونايتد الحصول على راتب سنوي قدره 9 ملايين جنيه إسترليني. والراتب الحالي لديبالا مع يوفنتوس قدره 6.5 ملايين إسترليني.

والأجر الذي يطلبه ديبالا سيجعله ثاني أكثر اللاعبين أجرا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، متساويا مع ميسوت أوزيل نجم أرسنال.

ويبقى اللاعب صاحب الأجر الأعلى في البطولة هو أليكسيس سانشيز التشيلي لاعب يونايتد والذي يحصل على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

ويتقاضى رحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتي وهاري كين هداف توتنام راتبا قدره 300 ألف إسترليني.

وشارك ديبالا، لاعب باليرمو السابق، في 42 مباراة مع يوفنتوس في الموسم الماضي وسجل 10 أهداف وأرسل 5 تمريرات حاسمة.

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