حل النادي المصري مشكلة القيد في اللحظات الأخيرة، واستطاع قيد لاعبيه محليا ليرسل قائمته الإفريقية بنجاح.

كشف علي الطرابيلي أمين صندوق النادي المصري، حل مشكلة النادي مع اتحاد الكرة بخصوص منعه من القيد بسب تراكم المديونيات على النادي.

وقال الطرابيلي في تصريحات لـFilGoal.com: "تواصلنا مع اتحاد الكرة على مدار اليومين الماضيين لإنهاء أزمة إيقاف القيد بسبب مستحقات اللاعبين".

وأضاف "الأزمة انتهت نهائيا، وتم قيد القائمة المحلية والإفريقية للفريق".

وواصل "اتحاد الكرة تفهم موقفنا وأظهر تعاونا كبيرا، وتم سداد جزء من المديونية والمستحقات، على أن يتم جدولة باقي المبلغ المستحق على دفعات تسدد في وقت لاحق".

وأرسل المصري قائمته الإفريقية للمشاركة في الكونفدرالية لموسم 2019/2020 مساء أمس الأربعاء.

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