بالفيديو - بقيادة إبراهيموفيتش وروني.. أتليتكو مدريد يُسقط نجوم الدوري الأمريكي

فشل فريق كل نجوم الدوري الأمريكي في تحقيق الفوز على منافسه في المباراة الاستعراضية السنوية للمرة الرابعة على التوالي بالخسارة بثلاثية نظيفة أمام أتليتكو مدريد الإسباني.

مباراة كل النجوم لكرة القدم تقام على غرار منافسات كرة السلة الأمريكية، هي مباراة تضم أفضل النجوم في الموسم بالدوري الأمريكي.

فريق الدوري الأمريكي في نسخة 2019 ضم كل من الحارس المخضرم براد جوزان، واين روني، زلاتان إبراهيموفيتش، لويس ناني، كارلوس فيلا، جراهام زوسي، أليخاندرو بوزوليو، إيزيكيل باركو، جيوفاني دوس سانتوس، باستيان شفاينشتايجر، كريس وندولوسكي، نيك رايموند، جوزف مارتينيز.

ليواجه فريق أتلتيكو مدريد الإسباني بكافة نجومه، وعلى رأسهم أغلى لاعب في النادي الوافد الجديد جواو فيليكس.

ماركوس يورنتي سجل هدف التقدم للروخيبلانكوس قبل 3 دقائق فقط من نهاية الشوط الأول.

وأجرى كلا الفريقين في الشوط الثاني عديد التغييرات ليكسر جواو فيليكس حاجز الصمت بهدف ثان في الدقيقة 85.

وعزز المهاجم الإسباني دييجو كوستا النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع من عمر اللقاء.

المباراة التي أقيمت في أورلاندو شهدت فشل فوز فريق نجوم الدوري الأمريكي للمرة الرابعة تواليا بعد الخسارة من أرسنال ويوفنتوس وريال مدريد على الترتيب في النسخ السابقة.

وتقام مباراة كل النجوم سنويا بدءا من عام 1996، لكنها بدأت في استضافة الفرق الأوروبية من عام 2005.

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