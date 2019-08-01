مدير الكرة في الزمالك: صفقاتنا عديدة لأن كثيرين عمرهم الافتراضي انتهى

برر أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالزمالك تعاقد النادي مع عدد كبير من اللاعبين في سوق الانتقالات الحالية.

وصرح أمير عبر قناة المحور "قلنا من قبل رسالة لا تستوعبها فئة من الجماهير هناك فارق بين الصيف ويناير، فأي ناد في العالم لا يضم عددا كبيرا من اللاعبين في يناير، بالعكس تتخلى عن لاعبين قد لا يحالفهم التوفيق لتصحيح المسار، لأنه في الشتاء يتحدد بنسبة 90% من اللاعب الأساسي وبديله ورقم 3 ومن ليس لديه فرصة، هذا وارد في كرة القدم حسب رؤية كل مدير فني".

وأضاف "هناك أندية تكون غير محظوظة، وتضطر لإشراك لاعب واحد وإذا أصيب يعاد توظيف لاعب آخر، هذه كانت مشكلتنا الموسم الماضي، فالظهير الأيسر الذي تحملنا (عبد الله جمعة) كان جناحا، مما أثر على مركز الجناح الأيمن الذي شغله إبراهيم حسن طوال الموسم بسبب إصابة مصطفى فتحي".

وأشار نجل رئيس نادي الزمالك "نعمل بطريقة مطمئنة وراض عنها، ولا نعمل تحت ضغط إعلام أو وسائل تواصل اجتماعي أو ترشيحات وكلاء لاعبين، بل نبحث عن احتياجاتنا، إدارة الكرة ليست أنا فقط، مثلا وادي دجلة من يدير الأمور رئيس النادي وفي بيراميدز المدير الفني والتنفيذي وفي الأهلي لجنة الكرة".

وأوضح أمير مرتضى "لا أختار لاعبين أو أترك آخرين وفقا لوجهة نظري بل وفقا لأرقام ومعايشة الفريق طوال الموسم، هناك أمور لا تراها الجماهير، ونضطر أن نخفيها مثل لاعب يفقد تركيزه أو شخصيته لا تناسبنا أو يخاف من المناسبات الكبيرة، لا يمكن التصريح بذلك ولكن في أقرب مرحلة يمكن انتقال هذا اللاعب إلى فريق آخر".

ولفت "الإعلان عن الصفقات من المفترض أن يكون بعد المباريات الأربع الأخيرة في الدوري، وضغط الجماهير أغضبني شخصيا، لقد كان هناك رأي عام واتجاه أن الإدارة تأخرت في الصفقات، لا يمكن مقارنة ناد بآخر، من الممكن أن أخسر الدوري بسبب شائعات الاستغناء عن لاعبين أو شراء آخرين، تردد أنه تم الاستغناء عن لاعبين على ذمة النادي".

ونوه المشرف العام على الكرة بالزمالك "من رحل أو بقي كان بعلمه، فهي ليست نتيجة اختبارات أو هناك مفاجآت للإدارة أو اللاعبين خاصة أنه كان يتبقى يومان فقط لقيد اللاعبين في قائمة الموسم الجديد، لذا إذا تلقى اللاعب عرضا لن يصرح برغبته في الرحيل يوم 28 يوليو الماضي".

وواصل "أقدر قلق الجماهير، رغم أنني لا أعرف سببا لهذا القلق، لقد خسرنا الدوري لسببين أولهما بأيدينا لقد أهدرنا 17 نقطة تحت قيادة (كريستيان) جروس في الدور الثاني وسبع نقاط مع خالد جلال، لا أقصد تحميله المسؤولية".

واستطرد "الفريق واصل مشواره في الكونفدرالية وكان يتعادل في الدوري، وكان أمامنا خيارين إما هدم المعبد ولوم اللاعبين على خسارة النقاط، أو صب التركيز كله في الكونفدرالية حتى حالفنا التوفيق في الفوز باللقب".

وشدد أمير مرتضى "صفقات الصيف ليست إرضاء للجماهير بل الأصح وفقا لمصلحة الفريق، هناك لاعبون عمرهم الافتراضي بالزمالك انتهى".

وتابع "الزمالك أكثر فريق في مصر خوضا للمباريات، الزمالك خسر البطولة التي تدار بشكل محلي، فالبطولة الأصعب فزت بها، الجهاز فني أدى ما عليه رغم سلبياته وإيجابياته ورؤيته الجيدة في المشوار الإفريقي".

وقال المشرف العام:"نبني على الفريق الذي حصل على الكونفدرالية، أشكر اللاعبين الذين تحملوا مسؤولية الزمالك طوال الموسم، أتحدث بشكل عام لكن لأكون عادلا، هناك لاعبون تحملوا المسؤولية بداية من محمود جنش وطارق حامد وعبد الله جمعة ومحمود حمدي ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام وحمدي النقاز وحازم إمام، ولكن ليس كل اللاعبين مثل بعضهم، هناك من حاول إخراج أفضل ما لديه وهناك من لم يقدر".

وأشار "لقد أصيب فرجاني ساسي وأجرى جراحة ثم انتظم في تدريبات الزمالك بعد انتهاء مباريات تونس في كأس إفريقيا، كما أشكر طارق حامد، وعمر السعيد الذي أدى ما عليه في ظل إصابة خالد بوطيب الذي تحامل أيضا على نفسه في عدة مباريات آخرها الإسماعيلي كان يلعبها مصابا لعدم تواجد عمر وحميد أحداد، وكان يؤدي بـ60% من طاقته".

واستطرد "بوطيب سيخضع للاستشفاء ويعالج بشكل صحيح مثلما فعلنا مع مصطفى فتحي الذي ابتعد طوال الموسم ليكون قادرا على اللعب 90 دقيقة. بهاء مجدي أدى أيضا ما عليه، حظه أن موسمه الأول مع الزمالك لم يكن جيدا ونفس الأمر مر به عبد الله جمعة وتوقع البعض إعارته أو رحيله بعد نهاية الموسم الأول له. هناك لاعبون مثل محمود عبد العزيز وأحمد سيد (زيزو) ومحمد حسن ومحمد عنتر بحاجة لوقت لكي تدرك الزمالك، لذا هم مستمرون معنا الموسم الجديد لمنحهم فرصة جديدة بعدما تابعوا الفريق الموسم الماضي وحصلوا على خبرات وتعلموا ماذا كان ينقصهم، بالتأكيد لا يريد المدرب الخسارة أو العناد مع لاعب، فالأكثر جاهزية كان يلعب".

وكرر نجل رئيس نادي الزمالك "لم نضم أي لاعب بشكل عشوائي، وأقل لاعب تابعناه لمدة موسم، ومثلا أشرف بنشرقي نتابعه منذ عامين وحاولنا التعاقد من قبل. كنا نفكر في تطوير مركز حراسة المرمى بضم محمد أبو جبل أو محمد عواد، ولكن لم نتخيل إصابة الحارس الأساسي والاحتياطي والاعتماد على حارس تحت السن ليكون أساسيا، لقد فرض علينا مشهد معين، كنا نفكر في تطوير الحارس رقم 2 أو 3، قبل أن نضطر لضم 3 حراس مرمى من أصل 10 صفقات، أنا مجبر على ذلك لا ألوم عماد السيد وعمر صلاح، لقد خسرت الدوري لإصابة الحارس الثاني وعدم جاهزية الثالث، فالثنائي جاء من الدار للنار. التدعيمات تهدف للمنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا، نبني على اللاعبين السبعة الذين يمثلون قوام الفريق الفائز بكأس الكونفدرالية".

واستعدادا للموسم الجديد تعاقد الزمالك مع محمد عواد ومحمد أوناجم وأشرف بنشرقي ومحمد عبد الشافي ومحمد أبو جبل وكريم بامبو ومحمد صبحي وإسلام جابر واستعاد محمود عبد الرازق "شيكابالا" بعد انتهاء إعارته إلى أبولون اليوناني.













































































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