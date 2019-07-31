خاص خبر في الجول – الإعلان الرسمي يقترب.. الزمالك يرسل استغناء محمد إبراهيم للمقاصة

الأربعاء، 31 يوليه 2019 - 20:48

كتب : FilGoal

محمد إبراهيم - محمد الشناوي - الأهلي - الزمالك

أتم محمد إبراهيم اتفاقه مع إدارة مصر المقاصة على بنود تعاقده الشخصية لينتقل إلى صفوف الفريق الفيومي قادما من الزمالك.

وقال مصدر في الزمالك لـFilGoal.com: "محمد إبراهيم وإدارة المقاصة توصلا لاتفاق على بنود التعاقد الشخصية بعد فترة من الخلاف وسيوقع على عقد يمتد لموسمين".

وتابع "وجود أحمد حسام "ميدو" على رأس الإدارة الفنية للمقاصة ساهم في إتمام الاتفاق".

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وأتم "أرسلنا بالفعل الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم للمقاصة والإعلان الرسمي عن الصفقة سيكون خلال الساعات القليلة المقبلة".

وشارك إبراهيم مع الزمالك في 22 مباراة خلال الموسم الجاري لم يسجل خلالهم أي هدف وصنع أربعة.

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