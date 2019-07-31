الأفضل في العالم – ممثلا عن إفريقيا.. هل يعادل صلاح إنجاز ويا؟

لا تزال إنجازات محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخبنا الوطني الفردية مستمرة بعد ترشحه لللفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن القائمة المبدئية للمرشحين للفوز بجائزة الأفضل في عام 2019، والتي شهدت تواجد صلاح للمرة الثانية على التوالي.

صلاح كان ترشح للجائزة عام 2018 بعدما قاد مصر للوصول لكأس العالم وأسهم في وصول ليفربول لنهائي دوري أبطال أوروبا؛ وظهر في القائمة النهائية وحصد المركز الثالث خلف لوكا مودريتش وكريستيانو رونالدو على الترتيب.

ظهور صلاح في القائمة النهائية للعام الحالي سيجعله يعادل إنجازا فريدا بالنسبة للاعبين الأفارقة في جائزة الأفضل.

ترشح صلاح للقائمة النهائية في العام الحالي = معادلة إنجاز جورج ويا أسطورة ليبيريا.

ويا كان أول لاعب في تاريخ قارة إفريقيا يظهر في القائمة النهائية لجائزة الأفضل في العالم مرتين متتاليتين، حين ظهر في القائمة النهائية لعامي 1995 و1996.

وظفر ويا بالجائزة عام 1995 حين تفوق على باولو مالديني ويورجن كلينسمان، لكنه خسر الجائزة في 1996 لصالح رونالدو وحل ثانيا، فيما كان ألان شيرار الثالث في القائمة.

والآن صلاح يمتلك فرصة معادلة إنجاز ويا، عقب ترشحه بعدما أسهم في فوز ليفربول بـ دوري أبطال أوروبا على حساب توتنام بعد تسجيله لهدفا في النهائي الذي انتهى بهدفين دون رد.

ولم يكن صلاح اللاعب الوحيد الذي حافظ على مكانه في القائمة المرشحة للجائزة لهذا العام.

5 أسماء أخرى حافظت على تواجدها في القائمة بعد ظهورها في قائمة العام الماضي، وهم: كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، إدين هازارد نجم ريال مدريد، ليونيل ميسي نجم برشلونة، هاري كين هداف توتنام وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، وفشل الرباعي: كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي ورافائيل فاران مدافع ريال مدريد وأنطوان جريزمان مهاجم برشلونة ولوكا مودريتش نجم ريال مدريد وحامل الجائزة في الظهور مجددا هذا العام.

ومع وجود ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس وفيرجيل فان دايك قائد ليفربول وفرينكي دي يونج لاعب برشلونة تكتمل قائمة الـ10 لاعبين.

وسيُعلن الفائز بالجائزة يوم 23 سبتمبر المقبل في حفل يُقام في ميلان بإيطاليا.

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