بعد ما يقرب من شهر من المفاوضات واقتراب ثم تعثر ثم في النهاية تم كل شيء مع صباح اليوم الأربعاء وأصبح محمد عواد لاعبا في صفوف الزمالك رسميا.

محمد عواد النادي : الزمالك الزمالك

فماذا حدث خلال الفترة الماضية ولماذا أصر عواد على الانضمام إلى الزمالك ومتى فاوضه الأهلي؟ كل ذلك يجيب عنه حارس النادي الأبيض الجديد في حواره لـFilGoal.com.

وبدأ عواد حواره قائلا: "الحلم تحقق أخيرا بالانضمام لأكبر ناد في إفريقيا وبطل القارة في الموسم الماضي وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجماهير الكبيرة".

وواصل "أشكر كل مسؤولي النادي وكذلك إدارة الإسماعيلي وأتمنى لهم التوفيق".

وعن سبب إصراره على الانضمام للزمالك قال: "هو من الأندية التي يتمنى أي لاعب ارتداء قميصها ويدافع عنها، وسأكشف لكم سرا هذه ليست أول مرة أوقع فيها على عقد مع الزمالك".

وتابع "عندما كنت في سن الـ16 وقعت على عقد ولم يعرف عنه أي شخص وفي النهاية لم تتم الصفقة بسبب الحساسية بين جماهير الناديين في ذلك الوقت".

وأكمل "رئيس الزمالك الحالي مشكورا أعاد العقود إلى الإسماعيلي وفي كل فترة كان الزمالك يحاول ضمي لذا الآن لم أتردد لو لحظة فهذا حلم وتحقق أخيرا".

وبسؤاله هل فاوضه الأهلي قال: "حدث ذلك مرة واحدة فقط ولكن ليس في الانتقالات الحالية".

وأضاف "الأهلي فاوضني قبل احترافي الموسم الماضي في الدوري السعودي ولكنني فضلت الاحتراف وبعد مشاهدة جماهير الزمالك هناك أصريت على الانضمام للفريق".

وعن كيف سارت المفاوضات قال: "بعدما أعلن رئيس الزمالك فشل الصفقة تحدثت معه وقلت له سأتنازل عن جزء من مستحقاتي للإسماعيلي كجزء من رد الجميل ووقعت على عقد آخر في السادسة من صباح اليوم".

وأكمل "تنازلت عن جزء كبير من مستحقاتي للإسماعيلي لمساعدته في عبور الأزمة المالية الحالية وهذا جزء صغير يمكن أن أقدمه للنادي".

وانتقل عواد للحديث عن هجوم مدربه السابق في الإسماعيلي سعفان الصغير عليه وقال: "هو مدربي ومثل شقيقي الكبير أنا حزين من هجومه الشخصي علي بشكل غير مبرر ولكن هو صاحب فضل كبير علي".

وأردف "أعرف مدى غضب جماهير الإسماعيلي وأنا من مشجعي النادي لكن أطلب منهم تمني التوفيق لي في مسيرتي المقبلة".

المنافسة في الزمالك

وعن المنافسة في الزمالك وانضمامه إلى منتخب مصر قال: "هدف أي لاعب تمثيل بلده أما المنافسة مع جنش ومحمد أبو جبل ستكون كبيرة في الملعب لكنهم أشقائي خارجه".

وواصل "سوف أرتدي قميص رقم 21 لأن رقم 1 متروك لأبو جبل فهو أقدم مني في النادي ورقم 16 هو حق أصيل لجنش".

وعن انتقاد الجماهير لقيمة انتقاله قال: "لا أحب أن أشغل بالي فكل ما يهمني هو تمسك الزمالك بي وتمسكي به والآن يقع على عاتقي مسؤولية كبيرة لرد الجميل للنادي".

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