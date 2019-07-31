رسميا – بيراميدز يضم إبراهيم حسن ولاعب منتخب أوغندا

أعلن بيراميدز رسميا ضمه لصفقتين اليوم الأربعاء رسميا هما إبراهيم حسن قادما من صفوف الزمالك ولومالا عبده قادما من كالمار السويدي.

ووقع إبراهيم حسن على عقود انضمامه للفريق في حضور المدير التنفيذي للنادي ممدوح عيد.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن انضمام إبراهيم حسن إلى بيراميدز بعقد يمتد لأربع سنوات مقابل 16 مليون جنيه.

أما لومالا صاحب الـ22 عاما فجاء من الدوري السويدي بناء على طلب من المدير الفني للفريق سيباستيان ديسابر إذ شارك معه في منتخب أوغندا.

ولعب لومالا في كأس أمم إفريقيا 2019 مع منتخب أوغندا في كل مبارياته الأربعة حتى خروجه من دور الـ16.

وخلال الصيف الجاري ضم بيراميدز تسع صفقات هم محمد عطوة وجون أنتوي وإسلام عيسى ومحمود حمادة وطارق طه وأحمد علي ودودو الجباس وإبراهيم حسن ولومالا عبده.

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