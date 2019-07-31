خاص مصدر بالإسماعيلي لـ في الجول: مهتمون بضم باسم علي

الأربعاء، 31 يوليه 2019 - 18:16

كتب : ياسر الشريف

عمر كمال عبد الواحد - باسم علي - الأهلي والمصري

الإسماعيلي مهتم بخدمات باسم علي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتدعيم الجبهة اليمنى في الموسم الجديد.

مصدر في النادي الساحلي -فضل عدم ذكر اسمه- قال لـFilGoal.com: "باسم على ضمن دائرة اهتمام الإسماعيلي".

وأضاف "سيدخل النادي فى مفاوضات مع الأهلي خلال الفترة المقبلة للحصول على خدماته".

أخبار متعلقة

مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: مدبولي ودونجا ضمن صفقة عواد مصدر من الزمالك لـ في الجول: كل شيء تم مع الإسماعيلي.. عواد انضم لنا مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: تراجعنا عن بيع عماد حمدي إلى بيراميدز خوفا من قلة الخبرات

رغبة الإسماعيلي في التعاقد مع لاعب المقاولون السابق ليست وليدة اللحظة، فالنادي كان مهتم بخدماته منذ مطلع الشهر الماضي حسبما علم FilGoal.com وقتها (طالع التفاصيل).

الدراويش لديه في الجبهة اليمنى أسامة إبراهيم بجانب الثنائي الصاعد أحمد أيمن وأحمد علي.

علي انضم إلى صفوف الأهلي في صيف 2014 قادما من المقاولون العرب، ولعب مع الفريق في الموسم المنقضي -الذي توج الأحمر بلقبه- 6 مباريات فقط بسبب توالي إصاباته.

وإجمالا شارك مع الأهلي في 60 مباراة سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع 9 أهداف.

وتوج صاحب الـ 30 عاما بـ 4 ألقاب دوري مصري ولقب في الكأس ومثله في السوبر المحلي إضافة إلى لقب الكونفدرالية الإفريقية.

ويملك باسم علي في جعبته 11 مباراة دولية رفقة المنتخب الوطني.

اقرأ أيضا:

"أفشة ينضم لـ الأهلي لمدة 5 سنوات"

أغنية شيكابالا

إسلام جابر.. "لا أجيد فعل أي شيء في حياتي سوى كرة القدم"

اتحاد الكرة يكشف موقف اللاعبين غير المقيدين في قوائم فرقهم

خطوة تقديرية من الزمالك تجاه عبد الله جمعة

جوائز الأفضل في العالم - صلاح ينافس ميسي ورونالدو وماني

باسم علي الإسماعيلي الأهلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

حوار فى الجول - محمود الجزار: الأهلي لم يتحدث معي.. وتعلمت القتال من غالي 2 دقيقة | الدوري المصري
أمير توفيق يكشف لـ في الجول تفاصيل تعاقد الأهلي مع أفشة 34 دقيقة | الدوري المصري
هاني: إصابتي بسيطة.. والعودة من الخلف في الدوري المرحلة الأصعب في التتويج باللقب 36 دقيقة | الدوري المصري
السيسي: لن نحضر مدربين أجانب لمنتخب مصر.. وهذا موقف عودة الجماهير 45 دقيقة | منتخب مصر
رسميا - الأهلي يضم أفشة لمدة 5 سنوات 58 دقيقة | الدوري المصري
محمود وادي يحصل على الجنسية المصرية.. يعامل كلاعب محلي ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر مقرب من بيراميدز لـ في الجول: النادي لا يمانع بيع أي لاعب إلا أربعة 2 في الجول يكشف.. خطوة تفصل أفشة عن الانضمام لـ الزمالك في صفقة تبادلية 3 ملف - تقديم صفقات الزمالك الجديدة وإعلان موقف شيكابالا ومصطفى محمد 4 مصدران من بيراميدز والأهلي يكشفان لـ في الجول جديد انتقال أفشة.. صفقة تبادلية في الأفق وساعات حاسمة

قد ينال إعجابك