الإسماعيلي مهتم بخدمات باسم علي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتدعيم الجبهة اليمنى في الموسم الجديد.

مصدر في النادي الساحلي -فضل عدم ذكر اسمه- قال لـFilGoal.com: "باسم على ضمن دائرة اهتمام الإسماعيلي".

وأضاف "سيدخل النادي فى مفاوضات مع الأهلي خلال الفترة المقبلة للحصول على خدماته".

رغبة الإسماعيلي في التعاقد مع لاعب المقاولون السابق ليست وليدة اللحظة، فالنادي كان مهتم بخدماته منذ مطلع الشهر الماضي حسبما علم FilGoal.com وقتها (طالع التفاصيل).

الدراويش لديه في الجبهة اليمنى أسامة إبراهيم بجانب الثنائي الصاعد أحمد أيمن وأحمد علي.

علي انضم إلى صفوف الأهلي في صيف 2014 قادما من المقاولون العرب، ولعب مع الفريق في الموسم المنقضي -الذي توج الأحمر بلقبه- 6 مباريات فقط بسبب توالي إصاباته.

وإجمالا شارك مع الأهلي في 60 مباراة سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع 9 أهداف.

وتوج صاحب الـ 30 عاما بـ 4 ألقاب دوري مصري ولقب في الكأس ومثله في السوبر المحلي إضافة إلى لقب الكونفدرالية الإفريقية.

ويملك باسم علي في جعبته 11 مباراة دولية رفقة المنتخب الوطني.

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