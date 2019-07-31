خاص مصدر من الأهلي لـ في الجول: أفشة ينضم لـ 5 سنوات دون صفقات تبادلية

الأربعاء، 31 يوليه 2019 - 18:07

كتب : أحمد الخولي

أفشة - الأهلي

أتمم النادي الأهلي اتفاقه مع بيراميدز وحصل على توقيع محمد مجدي "أفشة" دون دخول أي لاعبين من الأهلي ضمن الصفقة.

وعلم FilGoal.com أمس الثلاثاء أن رغبة اللاعب مازالت كما هي في الانضمام للنادي الأهلي.

وحسبما علم FilGoal.com من مصدر داخل النادي الأهلي فأنهى الأحمر اتفاقه مع بيراميدز مقابل ما يقرب من 20 مليون جنيه، وحصل على توقيع اللاعب لمدة 5 سنوات.

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ومن المفترض أن يتم الإعلان الرسمي خلال الساعات القليلة المقبلة قبل إعلان النادي عن قائمته الإفريقية مساء اليوم.

وقال مصدر الأهلي لـ في الجول: "أفشة وقع على عقود انضمامه إلى النادي لمدة 5 سنوات مقابل ما يقرب من 20 مليون جنيه".

وأضاف المصدر "لا توجد صفقات تبادلية ضمن الصفقة، تم حسم انضمام اللاعب بالمقابل المادي فقط".

وكان مصدر من بيراميدز قد أكد لـ FilGoal.com أمس الثلاثاء أن الأهلي يتخذ خطوات جادة من أجل حسم الصفقة. (من هنا)

وكان بيراميدز يرغب في دخول 2 من لاعبي الأهلي ضمن الصفقة بالإضافة لمبلغ يقرب من 12 مليون جنيه.

أفشة خاض الموسم الماضي 24 مباراة مع بيراميدز، ونجح في تسجيل 6 أهداف وصنع 7 آخرين.

يذكر أن الأهلي ضم ثلاثة لاعبين بشكل رسمي إلى الآن. هم أليو ديانج لاعب الوسط المالي من مولودية الجزائر، ومحمود متولي مدافع الإسماعيلي، مع تجديد إعارة رمضان صبحي من هدرسفيلد تاون الإنجليزي.

ومن المقرر غلق باب القيد الإفريقي رسميا مساء اليوم الأربعاء.

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