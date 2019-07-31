إسلام جابر.. "لا أجيد فعل أي شيء في حياتي سوى كرة القدم"

"ركزت على المذاكرة، لم أرغب في اللعب، أصرت الشرقية للدخان على عودتي للعب فعدت ولعبت إلى أن طلبني مصر للمقاصة". إسلام جابر.

إسلام جابر النادي : الزمالك الزمالك

قصته مختلفة بعض الشيء عن قصة بعض اللاعبين، البعض يترك الدراسة من أجل كرة القدم، وآخرون يعيشون معاناتهم الخاصة حتى يطرقون باب سماء النجوم، لكن لجابر قصة أخرى.

ابن منطقة الطالبية ونادي الشرقية للدخان، منذ بداياته مع معرفة كرة القدم وهو يلعب له، عمل مع عدد من المدربين مثل أبو المجد مصطفى وعنتر أبو العنين وأشرف ريان وحسن فضل وغيرهم من المدربين الذين ساهموا في تطويره خلال بداياته مع كرة القدم.

"النشأة في منطقة الطالبية شكلت فارقا كبيرا بالنسبة لي، كان لي العديد من الأصدقاء الذين شجعوني للاستمرار على هدفي وابتعدت تماما عن السلبيات".

"لا أجيد فعل أي شيء في حياتي سوى كرة القدم.. هذا ما سأواصل فعله".

لعب لمركز شباب الطالبية، ثم في سن التاسعة انضم إلى الشرقية للدخان بعد ملاحظة موهبته المتميزة.

إسلام كان طالبا منضبطا متميزا ويحاول التركيز على دراسته.

صرح لـFilGoal.com في وقت سابق :"كنت لاعبا في فريق الناشئين بنادي الشرقية للدخان الذي قضيت فيه 9 سنوات وتمسك بي النادي رغم تلقيه أكثر من عرض للتخلي عني وكان ذلك عكس ما أطمح إليه".

وواصل إسلام "قررت المكوث في المنزل والتركيز في الدراسة لكنهم أصروا على عودتي إليهم فرجعت ولعبت سنة ثم طلبني مصر للمقاصة بعد الموسم الذي احتل فيه الأخير وصافة الدوري".

قضى إسلام عامين مع الفريق الأول للشرقية للدخان، وفي عام 2017 انضم إلى مصر للمقاصة في وقت كان إيهاب جلال والنادي يتبعان سياسة متميزة في ضم لاعبي الدرجات الدنيا وتحويلهم لنجوم الدوري.

"مجدي عاشور ووائل فؤاد قاما بإقناعي بالانضمام إلى مصر للمقاصة، وبالفعل حدث الأمر".

كان ذلك خلال موسم 2017-2018، وقتها كان من المفترض أن يبدأ إسلام في الانطلاق بالدوري، لكن رحل إيهاب جلال عن الفريق وعاش المقاصة وقتا طويلا من حالة من عدم الاستقرار الفني، ليتغير عدد كبير من المدربين.

"لعبت تقريبا 6 مباريات، لم أشعر بالسعادة أبدا، لم أحصل على فرصتي لم أشعر بالراحة، فرصتي كانت قليلة للغاية مع تغيير المدربين".

"لسوء حظي أن إيهاب جلال من جلبني رحل ولم يكمل، ثم مؤمن سليمان وعماد سليمان، الفريق لم يكن في مركزه أراد المدربون أن يلعبوا بأصحاب الخبرات لإنقاذ الموسم".

"لم ألعب بصفة أساسية، بدأت مباراة من الـ6 وشاركت كبديل في الباقي".

"طلبت من الإدارة الخروج في إعارة، كانت هناك العديد من العروض".

قرر علاء عبد العال مدرب الداخلية التواصل مع إسلام لإقناعه بالانضمام إلى فريقه، وبالفعل شعر اللاعب أنه قد وجد مكانا سيسمح له باللعب والتعبير عن نفسه على حد وصفه.

في قرارة نفسه كان إسلام يؤمن أن بإمكانه الاحتراف طالما أنه يلعب بشكل مستمر مع فريقه ويمكنه التعبير عن نفسه.

"لا يهم أن ألعب لفريق كبير، المهم أنني أشارك وأعبر عن نفسي، مثلا محمد صلاح خرج من المقاولون".

لم يتأخر ظهور إسلام جابر الأول مع الداخلية وعلاء عبد العال الذي آمن بقدراته، شارك أول مباراة ضد دجلة ثم الحدود والإنتاج الحربي حتى مواجهة بيراميدز التي سجل خلالها هدفا في خسارة كتيبة الداخلية بنتيجة 3-1.

سجل جابر مجددا ضد الجونة ثم صنع ضد الاتحاد. وصنع مرة أخرى ضد وادي دجلة هدفين وسجل ضد الإنتاج الحربي.

لفت جابر أنظار الجميع حينما انضم لقائمة منتخب مصر لأول مرة مع المدرب السابق خافيير أجيري، وقتها كان الجميع يتساءل عنه خاصة وأنه ليس لأحد أندية القمة في الدوري.

"لا أصدق حتى الآن ارتداء قميص منتخب مصر، هذا شرف كبير وعرفت عن طريق أصدقائي حيث لم يتحدث معي أحد من أفراد الجهاز الفني حتى الآن".

"أتمنى أن أقدم أفضل ما لدي، وسأبذل قصارى جهدي للظهور بشكل مميز".

إسلام جابر تواجد على مقاعد البدلاء ضد تونس ثم خرج من القائمة ضد النيجر وأخيرا لعب 90 دقيقة ضد نيجيريا في الخسارة وديا بنتيجة 1-0.

أبدت أندية عديدة اهتمامها باللاعب وسط تواجده ضمن قائمة منتخب مصر وتقديمه مستوى متميزا بعدما لعب 25 مباراة، 23 كأساسي ومباراتي كبديل، تسلم الكرة خلالها 616 مرة فشل 6 مرات ونجح في 47 مراوغة وفشل في 19، كما أنه حاول على مرمى الخصوم في 48 مرة نجح في 21 منها، كما أهدر فرصتين 1 ضد 1.

أرسل إسلام خلال الموسم الماضي 92 كرة عرضية نجح في 16 منها، كما أرسل 39 تمريرة ناجحة من أصل 83، ونجح في 448 تمريرة قصيرة من أصل 570، ونسبة تمريراته الناجحة في المجمل 68.

لكن هناك عيب وحيد اعترف حتى اللاعب به، وهو زيادة اللمسة الفردية.

قال إسلام "علاء عبد العال مدرب الفريق والجهاز الفني تحدثوا معي بشأن أنني لا يجب أن أكون مسجل الهدف، لأن هناك مباريات كثيرة ضاعت بسبب الفرديات إما إسلام أو أوكا أو باولو وتحدثوا معنا كثيرا بسبب هذا الأمر".

وأضاف ضاحكا "كما أنه يطلب مني أن أسجل العديد من الأهداف، وعمل معي على تطوير اللمسة الأخيرة والكرات العرضية".

"أنا أحاول دائما العمل بشكل جيد للغاية، الفرصة ستأتي في الوقت المناسب".

بنهاية الموسم وبعدما عاد إسلام إلى المقاصة بعد نهاية عقده، كان اللاعب قد قرر وأعلن في وقت سابق نيته صريحة، أنه سيختار الفريق الذي سيمنحه فرصة أكبر للمشاركة، مشددا على أن "الأمر ليس له علاقة بالانتماء".

"ماذا سيفيدني بالانتقال إلى الأهلي لأنني أشجعه ولا أشارك في المباريات، ستكون خطوة بلا قيمة، ونفس الحال بالنسبة للزمالك".

انضم إسلام جابر في خطوته الثالثة بالدوري المصري الممتاز إلى الزمالك وهناك العديد من الأعين التي تراقبه وتنتظر أن ترى منه التطور الذي ينشده والمشاركة التي يبحث عنها بالإضافة إلى عودته مرة أخرى لمنتخب مصر، فهل يفعلها؟

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