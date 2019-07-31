شيكابالا: العودة للزمالك أهم خطوة في حياتي.. سنتحد جميعا لإسعاد جماهيرنا

الأربعاء، 31 يوليه 2019 - 16:53

كتب : أحمد شوقي

شيكابالا

يعتبر محمود عبد الرازق "شيكابالا" العودة لنادي الزمالك، بمثابة الخطوة الأهم في حياته.

شيكابالا عاد لنادي الزمالك، ضمن 10 لاعبين قدمهم رئيس النادي في مؤتمر صحفي كبير. (طالع التفاصيل)

وقال شيكابالا في تصريحات صحفية "عدت لبيتي من جديد، هذه أهم خطوة في حياتي منذ فترة".

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وأضاف "سعيد للغاية بقرار رئيس الزمالك بعودتي من جديد، وأشكره على ذلك والوقوف بجانبي. التواجد في الزمالك أمر مختلف عن اللعب في أي نادي آخر، أن تتواجد في بيتك أمر رائع".

شيكابالا أتبع "الصفقات الجديدة التي نجح الزمالك في حسمها كلها صفقات رائعة".

وواصل "سنتحد جميعا في الفريق ونتكاتف في الموسم الجديد من أجل تحقيق اللقب".

قائد الزمالك أتم "سنحقق الدوري بإذن الله ونعوض خسارة الدوري لهذا الموسم بعد الظلم الذي تعرضنا له، وأعد الجماهير بأن الموسم الجديد سيكون مختلفا وسنحسم كل شيء مبكرا".

شيكابالا قضى الموسم الماضي معارا لنادي أبولون اليوناني، قبل أن يقطع الإعارة في شهر يناير ويقضي باقي الموسم بدون ناد.

صاحب الـ32 عاما أعير في الموسم الذي سبقه أيضا إلى نادي الرائد السعودي، وكان أحد أعضاء قائمة منتخب مصر في كأس العالم 2018.

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