ملف - تقديم صفقات الزمالك الجديدة وإعلان موقف شيكابالا ومصطفى محمد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لوقائع مؤتمر رئيس نادي الزمالك، لتقديم صفقات الفريق الجديد لموسم 2019/2020.

_ _ _ _













































































نهاية المؤتمر الصحفي

رئيس الزمالك: "في نهاية المؤتمر، أشكر اللاعبين على حضورهم وأتمنى لهم التوفيق في الفترة المقبلة".

صفقات جديدة

رئيس النادي "هناك احتمالية بأن تتم صفقة أو اثنين اليوم، ولكن لم يتم الحسم رسميا. والمدرب سيكون مفاجأة سعيدة للجماهير".

رحيل مدبولي

رئيس الزمالك يعلن رحيل أحمد مدبولي صانع ألعاب الفريق إلى نادي الإسماعيلي.

تقديم الصفقات الجديدة

رئيس الزمالك يقدم كلا من محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق.

مصطفى محمد المهاجم العائد من الإعارة.

كريم بامبو الجناح القادم من الإسماعيلي.

إسلام جابر القادم من مصر للمقاصة.

أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم اللاعبان المغربيان الجديدان.

مركز حراسة المرمى

رئيس الزمالك: "محمد صبحي حارس المنتخب الأوليمبي الأساسي؛ وأبو جبل ومحمد عواد، ومعنا جنش. نجحنا في غلق الثغرة الخاصة بمركز حراس المرمى، والاختيارات لم تكن عشوائية".

موقف ساسي وطارق حامد ومحمود علاء

رئيس النادي: "قرار نهائي.. محمود علاء وفرجاني ساسي وطارق حامد ليسوا للبيع. كل ما يقول عكس ذلك كاذب".

"أين الذين كانوا يؤكدون رحيل ساسي وطارق حامد؟ الثنائي مستمر وسيتم ترضيته بشكل مناسب".

مقابل الصفقات الجديدة المادي

رئيس النادي": كل صفقات الزمالك الجديدة دفعناها بالكامل نقدا، وليس علينا أي مقابل لأي نادي".

هجوم على كهربا

رئيس الزمالك "لدي ولد عاق يدعى كهربا، ترافعت عن شقيقه وخففت عنه الحكم من إعدام إلى حكم أخف".

رئيس الزمالك "على العكس لدينا لاعب كبير اسمه فرجاني ساسي. كهربا لعبوا في تفكيره في الأهلي والخطيب. كان بإمكاني الحصول على رمضان صبحي مثلما فعلت مع عبد الله السعيد".

رئيس الزمالك "نادي الزمالك هو من صنع اسمك يا كهربا. وقد أرسلنا لاتحاد الكرة ورفض إرسال البطاقة الدولية للفريق البرتغالي".

موقف شيكابالا

رئيس الزمالك "غير صحيح ما تردد بأنني عرضت على شيكابالا منصب مدير الكرة، اسالوه لم اعقد جلسة معه في الفترة الماضية".

"وعدت شيكابالا أن يختم حياته في نادي الزمالك، والآن انفذ وعدي. شيكابالا مستمر مع الفريق".

هجوم على اتحاد الكرة

رئيس الزمالك "كيف نلعب الدور الأول من الدوري بقائمة، والدور الثاني بقائمة أخرى. أين تساوي الفرص؟ مباراتي القمة مثلا أقيما بدون جماهير من أجل تساوي الفرص فأين تساوي الفرص في القوائم؟".

رئيس النادي يعرض فيديو لأخطاء التحكيم لصالح الأهلي أمام إنبي، ووادي دجلة، والجونة ويؤكد "جمهور الأهلي ليس سعيدا بهذا اللقب".

12:50 بداية كلمة رئيس الزمالك.

رئيس الزمالك: "كريستيان جروس أضاع الدوري بنقاط سهلة أهدرها، رغم توفر اللاعبين في كل مركز بنفس المستوى".

"سأبث الفيديوهات المسجلة، الخاصة بجلساتي معه كل يوم من خلال صفحتي الرسمية".

"أبارك لاتحاد الكرة ولجنتي الحكام والمسابقات على التتويج بالدوري. لم أواجه الأهلي وحده في المنافسة على اللقب".

_ _

12:30 حضور 10 لاعبين إلى مقر النادي، هم (محمد أبو جبل، ومحمد عواد، ومحمد عبد الشافي، وشيكابالا، وإسلام جابر، وأشرف بن شرقي، ومحمد أوناجم، وكريم بامبو، ومصطفى محمد، ومحمد صبحي).