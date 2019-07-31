خاص حوار في الجول - حسام حسن: حظي سيء مع الأهلي والزمالك.. وسأنافس على لقب الهداف

الأربعاء، 31 يوليه 2019 - 16:15

كتب : أحمد شاكر

حسام حسن - سموحة

يتمنى حسام حسن يوما ارتداء القميص الأحمر أو الأبيض، لذلك يقدم كل ما في وسعه مع سموحة ويتطلع دائما ليكون من أفضل المهاجمين في الدوري المصري الممتاز.

اللاعب البالغ عمره 25 عاما يتحدث عن تذبذب مستوى سموحة في الموسم المنصرم من الدوري المصري الممتاز، يكشف رأيه في أفضل لاعب بالبطولة، ويختار الهدف الأفضل.

وقال حسام حسن لـFilGoal.com:"الفريق تأثر برحيل عديد من اللاعبين المميزين، موسمنا لم يكن جيدا".

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سموحة، وصيف كأس مصر في موسم 2017-2018، أنهى الدوري في المركز 14، بفارق 3 نقاط فقط عن الهبوط. كان حسام حسن هدافه في البطولة برصيد 9 أهداف.

يستمر اللاعب السابق في قطاع الناشئين بالزمالك "ابتعدت عن مباريات كثيرة بسبب الإصابة، عندما عدت عانيت لأنسجم مع زملائي. سأنافس على لقب الهداف في الموسم المقبل".

مثل معظم اللاعبين، يتمنى حسام الانتقال يوما إلى أحد القطبين مشيرا "حظي سيء، المفاوضات كلما بدأت لا تكتمل، أثق في الله أنه سيكافئني لأني أتعب. حلمي العودة لمنتخب مصر، تمنيت المشاركة في كأس إفريقيا الأخيرة. وجودي في المنتخب سيجعلني أقرب للاحتراف خارج مصر".

ويرى اللاعب السابق لطلائع الجيش والداخلية أن الأهلي استحق لقب الدوري المصري الممتاز قائلا:"الفريق كان جادا في كل مبارياته، لم يتهاون. البطولة عوضته الإخفاق في إفريقيا. الزمالك فقد اللقب حين تعادل مع حرس الحدود، فوزه بالكونفدرالية مرض لجمهوره إلى حد ما".

أفضل لاعب في الدوري؟ يجيب حسام "البطولة لم تكن منتظمة وهذا أفقدها المتعة ولذلك لا أرى لاعبا يصنف على أنه الأفضل. أفضل هدف هو ذلك الذي أحرزه عبد الله السعيد في شباك الجونة. وأفضل هدف لي هو الذي أحرزته في بتروجيت لأنه ساهم في بقائنا بالدوري".

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