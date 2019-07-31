لوزيرن السويسري يضم نجم وادي دجلة

تعاقد نادي لوزيرن السويسري مع السنغالي إبراهيما نداي لاعب فريق وادي دجلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

إبراهيما نداي النادي : وادي دجلة وادي دجلة

وأبرم الثنائي يحيي علي، وإبراهيم عزب وكيل شركة "سبوكس" المالكة لحقوق اللاعب الصفقة بعد الاتفاق مع دجلة ليطير اللاعب غدا لسويسرا.

ونجحت شركة "سبوكس" في إبرام عدة صفقات في السوق الأوربية خلال السنوات الماضية، بداية من محمد صلاح ومحمد النني، ومحمود حسن "تريزيجيه"، وعمر جابر، وأحمد حمودي وغيرهم من اللاعبين.

وسجل الجناح السنغالي ١١ هدفا في الموسم الماضي، لافتا أنظار النادي السويسري.

يذكر أن فريق لوزيرن السويسري سبق وضم محمود عبد المنعم "كهربا" اللاعب المصري في وقت سابق.

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