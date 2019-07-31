لوزيرن السويسري يضم نجم وادي دجلة

الأربعاء، 31 يوليه 2019 - 15:14

كتب : أحمد شوقي

إبراهيما نداي

تعاقد نادي لوزيرن السويسري مع السنغالي إبراهيما نداي لاعب فريق وادي دجلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

إبراهيما نداي

النادي : وادي دجلة

وادي دجلة

وأبرم الثنائي يحيي علي، وإبراهيم عزب وكيل شركة "سبوكس" المالكة لحقوق اللاعب الصفقة بعد الاتفاق مع دجلة ليطير اللاعب غدا لسويسرا.

ونجحت شركة "سبوكس" في إبرام عدة صفقات في السوق الأوربية خلال السنوات الماضية، بداية من محمد صلاح ومحمد النني، ومحمود حسن "تريزيجيه"، وعمر جابر، وأحمد حمودي وغيرهم من اللاعبين.

أخبار متعلقة

حوار في الجول - محمد هلال: قدمت أفضل مواسمي مع دجلة.. ولا سقف لطموحاتي مصدر من دجلة لـ في الجول: مفاوضات الزمالك متوقفة حول عبد العاطي.. وهذا موقفنا خبر في الجول - الزمالك يريد لاعب وسط دجلة اسكواش - وادي دجلة يهيمن على جوائز الأفضل في ختام الموسم

وسجل الجناح السنغالي ١١ هدفا في الموسم الماضي، لافتا أنظار النادي السويسري.

يذكر أن فريق لوزيرن السويسري سبق وضم محمود عبد المنعم "كهربا" اللاعب المصري في وقت سابق.

طالع أيضا

بلماضي مرشح لجائزة فيفا لأفضل مدرب في 2019

غياب النني عن أرسنال يتواصل

الترجي يعلن تتويجه بدوري أبطال إفريقيا

الزمالك: 3 لاعبين ليسوا للبيع

رئيس الزمالك: الأهلي تلاعب بعقل كهربا

بيراميدز يضم الجبا

في الدوري إبراهيما نداي

نرشح لكم

أخر الأخبار

جوائز الأفضل في العالم - صلاح ينافس ميسي ورونالدو وماني 11 دقيقة | المحترفون
المقاصة: ميدو سيعيد محمد إبراهيم لمنتخب مصر 30 دقيقة | مصر
لوزيرن السويسري يضم نجم وادي دجلة ساعة | الدوري المصري
محمد أوناجم.. المعاناة التي خلقت طموحا لا يعرف الاستسلام ساعة | حكايات في الجول
المحكمة الرياضية تلغي قرار كاف الملزم بإعادة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا ساعة | إفريقيا
أشرف بنشرقي.. موهبة لا غنى عنها ساعة | حكايات في الجول

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر مقرب من بيراميدز لـ في الجول: النادي لا يمانع بيع أي لاعب إلا أربعة 2 في الجول يكشف.. خطوة تفصل أفشة عن الانضمام لـ الزمالك في صفقة تبادلية 3 ملف - تقديم صفقات الزمالك الجديدة وإعلان موقف شيكابالا ومصطفى محمد 4 مصدران من بيراميدز والأهلي يكشفان لـ في الجول جديد انتقال أفشة.. صفقة تبادلية في الأفق وساعات حاسمة

قد ينال إعجابك