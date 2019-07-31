حكم تونسي لأول مباراة لـ الزمالك في دوري الأبطال

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مباراة ديكيداها الصومالي والزمالك في ذهاب دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا 2019-2020 إلى الحكم التونسي يسري بوعلي.

ويحل الزمالك، وصيف الدوري المصري الممتاز، ضيفا على ديكيداها في 9 أو 10 أو 11 أغسطس، وبعد أسبوعين يستضيف مباراة الإياب.

ومن المفترض خوض الزمالك لمباراة كأس السوبر الإفريقي في 16 أو 17 أو 18 أغسطس أمام الترجي التونسي أو الوداد المغربي.

وأعلن الترجي تتويجه بدوري أبطال إفريقيا 2018-2019 بعد قبول المحكمة الرياضية الدولية طعنه ضد قرار إعادة إياب نهائي البطولة. (التفاصيل)

وإذا تأهل الزمالك لدور الـ32 يواجه إل بي أر سي أويلرز (ليبيريا) أو جينيراسيو فوت (السنغال)، وتكون مباراة الذهاب خارج ملعبه.

وتوج الزمالك بالكونفدرالية في الموسم الماضي بالتفوق على نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية.

وفاز الزمالك بدوري أبطال إفريقيا 5 مرات وآخر تتويج كان في 2002.

ويمثل مصر في دوري الأبطال ناديا الزمالك والأهلي.

بينما يشارك في الكونفدرالية ناديا بيراميدز والمصري.













































































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