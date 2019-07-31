جازيتا: روما يدرس ضم لوفرين.. وميلان في الصورة

الأربعاء، 31 يوليه 2019 - 13:35

كتب : FilGoal

صلاح ولوفرين

أفادت جريدة لا جازيتا ديلو سبورت أن روما يدرس ضم ديان لوفرين مدافع ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح التقرير أن أنظار روما ذهبت إلى لوفرين بعد مغالاة توتنام في مطالبه المالية بشأن توبي ألدرفيريلد.

وطلب توتنام نحو 37 مليون جنيه استرليني من أجل التخلي عن مدافعه البلجيكي.

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فيما يتمنى نادي العاصمة الإيطالية ضم المدافع الكرواتي مقابل مبلغ أقل من 25 مليون جنيه استرليني الذي يطلبه الريدز.

في السياق نفسه، ذكرت جريدة توتو ميركاتو أن وكيل لوفرين عقد اجتماعا مع مسؤولي ميلان.

ويتواجد لوفرين حاليا في معسكر ليفربول الصيفي قبل أيام من انطلاق الموسم الجديد.

ويلعب ليفربول الودية الأخيرة هذا الصيف ضد ليون يوم الأربعاء، ثم يبدأ المباريات الرسمية.

وهذه هي مواعيد مباريات ليفربول الأولى في الموسم الجديد:-

4 أغسطس: كأس الدرع الخيرية بين مانشستر سيتي وليفربول في ملعب ويمبلي.

9 أغسطس: انطلاق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي بلقاء ليفربول ضد نورويتش سيتي.

14 أغسطس: كأس السوبر الأوروبي ضد تشيلسي في اسطنبول.

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