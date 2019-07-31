رسميا - مدافع سيتي ينضم إلى بلاكبرن

الأربعاء، 31 يوليه 2019 - 12:49

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - واتفورد - نهائي كأس إنجلترا

أعلن نادي مانشستر سيتي يوم الأربعاء انضمام مدافعه توسين أدارابيويو إلى بلاكبيرن روفرز.

يلعب أدارابيويو مع بلاكبيرن لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وقال بطل الدوري الإنجليزي في بيان "كل التوفيق لتوسين أدارابيويو الذي خرج على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد إلى بلاكبيرن روفرز".

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اللاعب البالغ من العمر 21 عاما أصبح خامس صفقات النادي الذي يلعب في دوري القسم الثاني بإنجلترا.

ولعب أدارابيويو بقميص وست بروميتش ألبيون الموسم الماضي.

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