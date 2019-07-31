أهلي جدة: لم نتفاوض لضم محمود علاء.. وشيفو من الأفضل في التاريخ

الأربعاء، 31 يوليه 2019 - 12:17

كتب : FilGoal

محمود علاء - مصر - جنوب إفريقيا

نفى عبد العزيز النهدي مدير المركز الإعلامي في النادي الأهلي السعودي تفاوض ناديه مع الزمالك للحصول على خدمات محمود علاء مدافع منتخب مصر، وأشاد بمحمد عبد الشافي اللاعب الأسبق للأهلي والذي عاد إلى القلعة البيضاء.

محمود علاء

النادي : الزمالك

أحمد حجازي

النادي : وست بروميتش

محمد عبد الشافي

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال النهدي عبر قناة تايم سبورتس:"محمود علاء لاعب كبير أندية كثيرة تتمناه ونحن لدينا نقص في خط الدفاع، تم طرح اسم اللاعب مع آخرين، لكن قيل إن هناك مفاوضات وهذا غير صحيح. تخلينا عن فكرة التفاوض للحصول عليه".

وأضاف "وبالنسبة لما قيل عن أحمد حجازي (لاعب وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، هو أيضا لاعب كبيرة وإضافة كبيرة ونجم دولي متألق في ملاعب أوروبا، لكن لا يوجد حتى اتفاق شفهي للتعاقد معه".

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واختتم النهدي حديثه بإشادة خاصة بعبد الشافي "شيفو" قائلا:"أعشقه كثيرا لأنه على خلق ومنضبط ومخلص، لاعب يتمناه أي فريق. قدم أبرز سنواته مع الأهلي. أحد ألمع النجوم في تاريخ الكرة العربية في مركز الظهير الأيسر، على مستوى السعودية فهو ضمن أفضل 5 لاعبين في التاريخ شغلوا هذا المركز".

وقالت تقارير سعودية إن الأهلي يريد التعاقد مع مدافعي منتخب الفراعنة.

وعبد الشافي لعب للأهلي 5 مواسم منذ رحل عن الزمالك في 2014.

واستعاد الزمالك اللاعب البالغ عمره 34 عاما بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

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