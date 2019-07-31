أهلي جدة: لم نتفاوض لضم محمود علاء.. وشيفو من الأفضل في التاريخ

نفى عبد العزيز النهدي مدير المركز الإعلامي في النادي الأهلي السعودي تفاوض ناديه مع الزمالك للحصول على خدمات محمود علاء مدافع منتخب مصر، وأشاد بمحمد عبد الشافي اللاعب الأسبق للأهلي والذي عاد إلى القلعة البيضاء.

وقال النهدي عبر قناة تايم سبورتس:"محمود علاء لاعب كبير أندية كثيرة تتمناه ونحن لدينا نقص في خط الدفاع، تم طرح اسم اللاعب مع آخرين، لكن قيل إن هناك مفاوضات وهذا غير صحيح. تخلينا عن فكرة التفاوض للحصول عليه".

وأضاف "وبالنسبة لما قيل عن أحمد حجازي (لاعب وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، هو أيضا لاعب كبيرة وإضافة كبيرة ونجم دولي متألق في ملاعب أوروبا، لكن لا يوجد حتى اتفاق شفهي للتعاقد معه".

واختتم النهدي حديثه بإشادة خاصة بعبد الشافي "شيفو" قائلا:"أعشقه كثيرا لأنه على خلق ومنضبط ومخلص، لاعب يتمناه أي فريق. قدم أبرز سنواته مع الأهلي. أحد ألمع النجوم في تاريخ الكرة العربية في مركز الظهير الأيسر، على مستوى السعودية فهو ضمن أفضل 5 لاعبين في التاريخ شغلوا هذا المركز".

وقالت تقارير سعودية إن الأهلي يريد التعاقد مع مدافعي منتخب الفراعنة.

وعبد الشافي لعب للأهلي 5 مواسم منذ رحل عن الزمالك في 2014.

واستعاد الزمالك اللاعب البالغ عمره 34 عاما بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

اقرأ أيضا

مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: مدبولي ودونجا ضمن صفقة عواد

صورة - لوفرين يخسر مجددا أمام صلاح ويتهكم على شاكيري

كم لاعبا شارك مع الأهلي في دوري 2018-19؟ رقم ضخم

محمد عواد: الأمور تمت.. تنازلت عن جزء كبير من مستحقاتي للانضمام للزمالك

خبر في الجول – بامبو ضمن صفقات يقدمها الزمالك في مؤتمر رئيس النادي الأربعاء

مصدران من بيراميدز والأهلي يكشفان لـ في الجول جديد انتقال أفشة.. صفقة تبادلية في الأفق وساعات حاسمة