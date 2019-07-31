"قدمت أفضل مواسمي مع وادي دجلة في الموسم الماضي، ولا سقف لطموحاتي التي لم تنته بعد". هكذا عبر محمد هلال نجم وسط وادي دجلة عن طموحه للفترة المقبلة.

أجرى محمد هلال حوارا مع FilGoal.com جاء نصه كالتالي:

أولا.. ما تقييمك لفريقك في الموسم الماضي؟

"من أفضل مواسمي مع وادي دجلة بالدوري الممتاز، واستطعنا تقديم أمور جديدة وكرة جميلة، كما أننا نفذنا تعليمات تاكيس جونياس مدربنا، ونال فريقي إشادة الجميع".

"مركزنا في الجدول لم يكن مرضيا بالنسبة لي، لأننا كنا نستحق أكثر من ذلك، وهذا ما سنسعى له في الموسم المقبل".

وماذا عن تقييمك لنفسك بشكل شخصي؟

"في رأيي أنه كان الموسم الأفضل بالنسبة لي على المستوى الشخصي، وراض تماما عن نفسي".

"سأعمل على تطوير أدائي وطريقة لعبي، وسأقاتل لكي أقدم موسى أفضل مما مضى".

وما طموحك المقبل مع وادي دجلة؟

"طموحي المقبل أن نقدم موسما مميزا، وأن ننال إشادة الجميع، وأن نكون ضمن مراكز المقدمة".

وما طموحك الشخصي؟

"لا سقف لطموحاتي الشخصية. أتمنى التواجد مع منتخب مصر في الفترة المقبلة، وهو الشرف الذي يبحث عنه أي لاعب".

"هو بمثابة الحلم بالنسبة لي، وسأقاتل لإثبات نفسي وجدارتي لأن أكون ضمن كتيبة الفراعنة".

أخيرأ.. برأيك من هو أفضل لاعب في الموسم؟

"علي معلول وفرجاني ساسي كانا الأفضل على مدار الموسم من وجهة نظري. قدما موسما مميزا وصنعا الفارق مع فريقيهما".

محمد هلال يلعب مع الفريق الأول لنادي وادي دجلة منذ 2015 بعدما انضم لهم قادما من ناشئين فريق ليرس البلجيكي.

صاحب الـ23 عاما شارك في 26 مباراة خلال الموسم الماضي بين الدوري وكأس مصر. سجل فيهم 9 أهداف، وصنع هدفا واحدا.

واحتل وادي دجلة المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري عن الموسم الماضي برصيد 40 نقطة.

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