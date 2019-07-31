فيديو - نجم المغرب يعتذر لجماهير فريقه التركي عما بدر منه أمام بايرن

تقدم المغربي نبيل درار ظهير فينيربهاتشه باعتذار إلى جماهير ناديه بعد ما بدر منه خلال مباراة بايرن ميونيخ الودية يوم الثلاثاء.

درار كان يركض بالكرة قبل أن يتوقف فجأة ويركلها خارج الملعب ويرغب في تركه ردا على صافرات الاستهجان التي يتعرض لها، لكن مدربه وزملاؤه نجحوا في إقناعه باستكمال المباراة.

وقال درار عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "اعتذر للجماهير عن سلوكي خلال المباراة، ولكني فعلت ذلك بسبب شعوري بخيبة أمل من النتيجة".

وأضاف "أتفهم شعور الجماهير، لقد كانوا غاضبين من النتيجة العريضة، وكان يجب أن نفعل ما هو أفضل حتى نهاية اللقاء".

وواصل "أنا دائماً أعرق حتى أخر قطرة في المباريات والتدريبات ولم أهرب مطلقًا".

فاز فريق بايرن ميونيخ على فينيربهاتشه بنتيجة 6-1 في بطولة كأس أودي الودية.

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وتأهل بايرن ميونيخ لمواجهة توتنام في المباراة النهائية للبطولة الودية التي تُلعب على ملعب أليانز أرينا غدا الأربعاء.

فيما يلعب ريال مدريد مع فينيربهاتشه على المركز الثالث في البطولة.

وخاض بايرن ميونيخ 3 مباريات ودية قبل مواجهة اليوم، ضد أرسنال وخسر 2-1، وضد ريال مدريد وفاز 3-1 وضد روما وفاز 1-0.

ويبدأ بايرن ميونيخ مشواره في الدوري الألماني بمواجهة هيرتا برلين يوم 16 أغسطس المقبل.

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