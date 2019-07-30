وصل محمد أوناجم لاعب الوداد المغربي إلى مصر رفقة أشرف بن شرقي إلى مصر تمهيدا للتوقيع الرسمي مع الزمالك.

محمد أوناجم النادي : الوداد البيضاوي الزمالك

وحصل FilGoal.com على أول تصريحات من أوناجم بعد وصوله إلى مصر.

وقال أوناجم: "أنا سعيد بالتواجد هنا مع الزمالك، فهو نادي كبير وذلك أمر رائع".

وتابع أوناجم "أجلس مع مسؤولي الفريق مساء اليوم للتوقيع والتواجد معهم في الموسم الجديد".

وشدد أوناجم "لدي طموحات كبيرة أتمنى أن أحققها للجماهير".

وكان أوناجم حسبما علم FilGoal.com في وقت سابق أن الاتفاق بينه وبين الزمالك جاء بعد مفاضلة بينه وبين مراد باتنا الذي انضم للوحدة الإماراتي لاحقا.

ويلعب أوناجم في الوداد منذ صيف 2015 بعدما انضم من صفوف شباب أطلس خنيفرة في عقد مدته 5 سنوات.

وتوج أوناجم مع الوداد بالدوري المغربي مرتين موسمي 2016-2017 والموسم الماضي، بالإضافة إلى دوري أبطال إفريقيا موسم 2016-2017.

وخلال الموسم الماضي، شارك أوناجم في 34 مباراة مع الوداد وسجل 7 أهداف وصنع 15.

ومن المقرر أن يعقد الزمالك مؤتمرا صحفيا غدا الأربعاء ليعلن عن فيه تفاصيل انضمام لاعبيه الجدد وأسماء الراحلين عنه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

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