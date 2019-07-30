خاص أوناجم لـ في الجول: سعيد بالتواجد في الزمالك.. لدي طموحات كبيرة لتحقيقها

الثلاثاء، 30 يوليه 2019 - 21:08

كتب : FilGoal

محمد أوناجم

وصل محمد أوناجم لاعب الوداد المغربي إلى مصر رفقة أشرف بن شرقي إلى مصر تمهيدا للتوقيع الرسمي مع الزمالك.

محمد أوناجم

النادي : الوداد البيضاوي

الزمالك

وحصل FilGoal.com على أول تصريحات من أوناجم بعد وصوله إلى مصر.

وقال أوناجم: "أنا سعيد بالتواجد هنا مع الزمالك، فهو نادي كبير وذلك أمر رائع".

أخبار متعلقة

صورة في الجول – أوناجم وبنشرقي يصلان القاهرة لإتمام انتقالهما إلى الزمالك مصدر من الزمالك لـ في الجول: كل شيء تم مع الإسماعيلي.. عواد انضم لنا الحدود لـ في الجول: لم نعطل انتقال إمام عاشور لـ الزمالك حرصا على مصلحته.. وفاوضونا من أجل الشبيني مصدر من جهاز خالد جلال لـ في الجول: إدارة الزمالك هي من ستعد قائمة الفريق الإفريقية

وتابع أوناجم "أجلس مع مسؤولي الفريق مساء اليوم للتوقيع والتواجد معهم في الموسم الجديد".

وشدد أوناجم "لدي طموحات كبيرة أتمنى أن أحققها للجماهير".

وكان أوناجم حسبما علم FilGoal.com في وقت سابق أن الاتفاق بينه وبين الزمالك جاء بعد مفاضلة بينه وبين مراد باتنا الذي انضم للوحدة الإماراتي لاحقا.

ويلعب أوناجم في الوداد منذ صيف 2015 بعدما انضم من صفوف شباب أطلس خنيفرة في عقد مدته 5 سنوات.

وتوج أوناجم مع الوداد بالدوري المغربي مرتين موسمي 2016-2017 والموسم الماضي، بالإضافة إلى دوري أبطال إفريقيا موسم 2016-2017.

وخلال الموسم الماضي، شارك أوناجم في 34 مباراة مع الوداد وسجل 7 أهداف وصنع 15.

ومن المقرر أن يعقد الزمالك مؤتمرا صحفيا غدا الأربعاء ليعلن عن فيه تفاصيل انضمام لاعبيه الجدد وأسماء الراحلين عنه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

اقرأ أيضا:

الأهلي لـ في الجول: اطلع بره طلب خوض مباراتين إفريقيا في مصر.. ننتظر المخاطبات

خبر في الجول – الزمالك يقترب من ضم جناح الوداد

الصفقة السادسة.. رسميا - بيراميدز يضم أنتوي

محمود متولي.. طموح الجوكر للاستمتاع بكرة القدم

لجنة التخطيط بالأهلي: لاسارتي يقيد 26 لاعبا في القائمة الإفريقية

الزمالك محمد أوناجم الوداد

نرشح لكم

أخر الأخبار

محمد عواد: الأمور تمت.. تنازلت عن جزء كبير من مستحقاتي للانضمام للزمالك 8 ساعة | الدوري المصري
وكيله: صفقة انتقال متولي للأهلي مؤجلة منذ يناير 8 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – بامبو ضمن صفقات يقدمها الزمالك في مؤتمر رئيس النادي الأربعاء 8 ساعة | الدوري المصري
عبد الحفيظ يرد على منتقدي التتويج بالدوري: منافسو الأهلي قبل صفقات يناير عطلوا الخصم 8 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – أوناجم يوقع على عقود انضمامه للزمالك 9 ساعة | الدوري المصري
مصدران من بيراميدز والأهلي يكشفان لـ في الجول جديد انتقال أفشة.. صفقة تبادلية في الأفق وساعات حاسمة 9 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر مقرب من بيراميدز لـ في الجول: النادي لا يمانع بيع أي لاعب إلا أربعة 2 في الجول يكشف.. خطوة تفصل أفشة عن الانضمام لـ الزمالك في صفقة تبادلية 3 بعد تتويج الأهلي باللقب.. أمير مرتضى يُعقب على تصريح "بيراميدز هو منافس الزمالك" 4 انتهت في مونديال شباب اليد - مصر (33) (35) فرنسا.. الفراعنة يودعون المسابقة

قد ينال إعجابك