الأهلي: 15 مليون جنيه رقم مناسب جدا لصفقة متولي

الثلاثاء، 30 يوليه 2019 - 21:26

كتب : FilGoal

محمود متولي - الأهلي

يرى أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي أن صفقة التعاقد مع محمود متولي مدافع الإسماعيلي تمت بمقابل مادي جيد.

محمود متولي

النادي : الأهلي

الأهلي

وصرح توفيق عبر قناة الأهلي "المفاوضات مع إدارة الإسماعيلي واللاعب، بدأها محمد فضل ووصل لمرحلة جيدة جدا".

وأضاف "اتفقنا على ضم متولي مقابل 15 مليون جنيه، فهو مبلغ مناسب جدا خاصة أن اللاعب يتبقى في عقده موسم واحد مع الإسماعيلي".

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وأشار أمير توفيق إلى أن "لقد أنجزنا الصفقة ووقعنا العقود رسميا الساعة 6 صباح اليوم الأربعاء".

وأتم تصريحاته "وضعنا بروتوكول مع إدارة الإسماعيلي يتضمن التعاون فنيا على مستوى تبادل اللاعبين وكذلك خططيا وإداريا".

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