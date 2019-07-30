وصل محمد أوناجم وأشرف بنشرقي إلى القاهرة مساء اليوم الثلاثاء تمهيدا لإتمام انضمامها إلى صفوف الزمالك.

أشرف بنشرقي النادي : الزمالك محمد أونجم النادي : الوداد البيضاوي الزمالك

وكان بنشرقي وقع على عقود انضمامه إلى الزمالك في وقت سابق قادما من الهلال السعودي بعقد يمتد لثلاث سنوات.

أما أوناجم فحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق أن الاتفاق بينه وبين الزمالك جاء بعد مفاضلة بينه وبين مراد باتنا الذي انضم للوحدة الإماراتي لاحقا.

ويلعب أوناجم في الوداد منذ صيف 2015 بعدما انضم من صفوف شباب أطلس خنيفرة في عقد مدته 5 سنوات.

وتوج أوناجم مع الوداد بالدوري المغربي مرتين موسمي 2016-2017 والموسم الماضي، بالإضافة إلى دوري أبطال إفريقيا موسم 2016-2017.

وخلال الموسم الماضي، شارك أوناجم في 34 مباراة مع الوداد وسجل 7 أهداف وصنع 15.

أما بنشرقي صاحب الـ24 عاما بدأ مسيرته في صفوف المغرب الفاسي وانتقل منه إلى الوداد الذي توج معه بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وانتقل بنشرقي إلى الهلال السعودي الموسم الماضي وفي منتصف الموسم أعير إلى لانس الفرنسي قبل أن يعود للفريق السعودي ومنه إلى الزمالك.

كما خاض بنشرقي مباراة واحدة مع منتخب المغرب كانت في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.

ومن المقرر أن يعقد الزمالك مؤتمرا صحفيا غدا الأربعاء ليعلن عن فيه تفاصيل انضمام لاعبيه الجدد وأسماء الراحلين عنه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

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