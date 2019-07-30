بعد أيام طويلة ومفاوضات كثيرة انتهى كل شيء.. محمد عواد ينضم إلى الزمالك بعد إتمام الاتفاق بين إدارة النادي الأبيض مع نظيرتها في الدراويش اليوم الثلاثاء.

وقال مصدر في الزمالك فضل عدم ذكر اسمه لـFilGoal.com اليوم الثلاثاء: "توصلنا لاتفاق مع إدارة الإسماعيلي لضم محمد عواد".

وأضاف "الصفقة ستتضمن دفع مقابل مادي مع انتقال بعض اللاعبين من الزمالك إلى الإسماعيلي".

وأتم "غدا الأربعاء سيكون هناك مؤتمر صحفي للإعلان عن كافة تفاصيل الصفقة".

وبدأ الزمالك مفاوضاته مع محمد عواد خلال الشهر الأخير لتدعيم صفوفه خاصة عقب إصابة محمود عبد الرحيم "جنش" بقطع في وتر أكيلس.

وكان الزمالك نجح في إتمام اتفاقه مع عواد على بنود تعاقده الشخصية ووقع على العقود بالفعل حسبما قال الحارس في وقت سابق لـFilGoal.com لكن النادي الأبيض لم يستطع لتوصل إلى اتفاق مع الإسماعيلي.

ما حدث جعل رئيس الزمالك يعلن توقف الصفقة حسبما قال بسبب ما وصفه بـ"مغالاة إدارة الإسماعيلي بعدما طلبوا الحصول على 35 مليون جنيه".

ولكن عادت الصفقة إلى الحياة مرة أخرى عقب حديث عواد لـFilGoal.com وقال: "أعلنت من قبل رغبتي في اللعب للزمالك، ومتمسك باللعب في القلعة البيضاء".

وكان عواد قد قضى الموسم الماضي معارا من نادي الإسماعيلي إلى نادي الوحدة السعودي، قبل أن يعود لفريقه الأصلي بنهاية الموسم.

وخلال الموسم الماضي شارك عواد مع الوحدة في 30 مباراة بكل المسابقات استقبل خلالها 38 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 8 مواجهات.

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