لن يغادر معروف يوسف لاعب الوسط النيجيري لنادي الزمالك، مصر في الموسم المقبل.

وقال أسامة فرحات وكيل أعمال معروف يوسف في تصريحات لـFilGoal.com: "مصير معروف يوسف يتلخص في مكالمة تليفونية من أمير مرتضي المشرف على قطاع الكرة، للاعب، سواء بإبلاغه بالتواجد مع الفريق الموسم الجديد أو الرحيل".

وأضاف "معروف يوسف لا ينوي مغادرة مصر خلال الموسم المقبل. رغبته هي البقاء في مصر سواء مع الزمالك أو في أي فريق آخر".

فرحات أوضح "معروف رفض العودة للعراق للفريق الذي كان معارا له، وكذلك رفض العرض التونسي من الصفاقسي التونسي والصفقة أصبحت مجمدة".

وواصل "نمتلك حتى الآن ثلاثة عروض من أندية مصرية، سأفصح عنها في حالة إبلاغ الزمالك اللاعب بعدم التواجد في الموسم المقبل، لكن أعود وأكرر بأنه يرغب في البقاء داخل مصر".

معروف يوسف قضى الموسم الماضي معارا لنادي الشرطة العراقي، وحصل معهم على لقب الدوري وجائزة أفضل لاعب أجنبي.

صاحب الـ26 عاما انضم لنادي الزمالك عام 2014 قادما من نادي اتحاد الشرطة، وحقق مع الفريق الأبيض لقب الدوري وثلاثة ألقاء لكأس مصر.

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