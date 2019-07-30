طلب المسؤولون بنادي اطلع بره من جنوب السودان، خوض مباراتين الدور التمهيدي في دوري أبطال إفريقيا في مصر.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات لـ FilGoal.com: "بالفعل المسؤولون في نادي اطلع بره لديهم رغبة في خوض لقائي الدور التمهيدي في دوري أبطال إفريقيا في مصر".

وكان من المفترض أن يخوض الأهلي لقاء الذهاب في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا يوم 11 أغسطس في الخرطوم.

وأضاف عبد الحفيظ "كل ذلك بشكل ودي، ننتظر المخاطبات الرسمية بتأكيد تلك الرغبة".

وأتم عبد الحفيظ "بالتأكيد سندرس الأمر فور وصول الخطاب الرسمي بذلك".

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في مصر في الفترة من 23 إلى 25 من شهر أغسطس.

ويحدد الأهلي قائمته الإفريقية غدا الأربعاء قبل انتهاء الموعد الرسمي لغلقه.

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